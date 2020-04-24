В Слуцке уборщица бросала окурки в кабриолет случчанки. Возможно, это была месть за ссору годовой давности

Отдел новостей
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Слуцкий дворник 2,5 недели бросала бычки из-под сигарет в кабриолет случчанки

Случчанка Евгения всегда паркует свою машину — голубой кабриолет Citroën — возле одного из ресторанов в Слуцке. Примерно три недели назад она обнаружила в салоне автомобиля «бычки» из-под тонких сигарет.

Случаи повторялись весь апрель — примерно раз в три дня — каждый раз салон был засыпан окурками.

Оказалось, судя по видеозаписи, что всё это время «вредничать» могла женщина, которая занимается уборкой одной из территорий неподалёку.

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Евгения предполагает, что женщина так поступила из-за небольшого конфликта, который произошёл у них год назад. Девушка планирует обратиться в милицию, чтобы женщина заплатила штраф.

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2 Авторы комментариев
probelIt is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Морду бы ей набить

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24 апреля 2020 13:47
probel
Участник
probel

Как подло со стороны уборщицы, какой бы конфликт у них там не был, а кабрик нужно поднимать крышу

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24 апреля 2020 15:14