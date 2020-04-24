Ночью в Могилёве Mercedes «влетел» в столб. Машину «разорвало», мужчина погиб, женщина в реанимации

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Ночью в Могилёве Mercedes «влетел» в столб. Машину «разорвало», мужчина погиб, женщина в реанимации, Слуцк
Фотографии: МВД РБ

Mercedes влетел в столб и металлическое ограждение. От удара машину «разорвало» на две части, а находившихся в ней мужчину и женщину выбросило из салона.

Авария произошла в пятницу, 24 апреля, около 2.00 на улице Первомайской в Могилёве. На этом участке идут дорожные работы, поэтому он обозначен соответствующими знаками, в том числе знаком ограничения скорости 40 км/ч, сообщает пресс-служба МВД.

Ночью в Могилёве Mercedes «влетел» в столб. Машину «разорвало», мужчина погиб, женщина в реанимации, Слуцк

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Кто был за рулём, не сообщается. Известно лишь, что от полученных повреждений мужчина погиб на месте. Женщина с тяжёлыми травмами доставлена в реанимацию. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ночью в Могилёве Mercedes «влетел» в столб. Машину «разорвало», мужчина погиб, женщина в реанимации, Слуцк

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