Чем помочь ребёнку во время дистанционного обучения в школе. Полезные советы для родителей

Давид Кантровиц перевёл на русский язык рекомендации и инструкции сетевого ресурса Американского центра по борьбе и предотвращению заболеваний, которые касаются детей.

Оставайтесь на связи со школой вашего ребёнка

При возникновении трудностей, связанных с образованием, сообщите руководству школы и соответствующему учителю.

Если у вас возникли проблемы с технологией или связью или если вашему ребёнку трудно выполнять задания, сообщите об этом в школу. Возможно, они смогут помочь или подсказать правильное решение.

Создайте ребёнку и себе гибкий график для домашнего обучения

Соблюдайте постоянный режим сна и вставайте в одно и то же время с понедельника по пятницу.

Структурируйте день вашего ребёнка таким образом, чтобы у него было время для обучения, отдыха, принятия здоровой пищи, а также физической активности.

При необходимости допускайте гибкость в дневном расписании — это нормально во время адаптации к изменившимся условиям жизни.

Учитывайте особенности в потребностях ваших детей, принимая во внимание возраст вашего ребёнка.

Трудности, связанные с переходом к постоянному нахождению дома, будут отличаться для малышей и учащихся начальной школы от учащихся средних и старших классов. Поговорите со своим ребёнком о ваших ожиданиях от него и расспросите о том, как он приспосабливается к тому, чтобы находиться дома, а не в школе.

Подумайте, как ваш ребёнок может оставаться на связи со своими друзьями без необходимости личных встреч.

Экспериментируйте и находите способы сделать обучение более развлекательным

Используйте способы обучения, требующие активного участия вашего ребёнка (например, такие как рисование, черчение, головоломки, загадки и создание вещей и предметов).

Даже обычная игра без вашего прямого участия может быть использована вместо структурированного обучения. Предложите детям построить крепость из листов бумаги или попрактиковаться в подсчёте чисел во время складывания кубиков.

Практикуйте правописание и грамматику, написав письма членам семьи. Это отличный способ сблизиться с вашим ребёнком и ограничить его личные контакты вне дома.

Начните вести дневник с вашим ребёнком, чтобы документировать события, обсуждать дела и обмениваться опытом.

Используйте аудиокниги или узнайте, делает ли ваша местная библиотека виртуальные прямые трансляции чтения книг.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Белуруси статьи:

Как коронавирус захватывает клетки организма. Как правильно самому сделать и использовать защитные тканевые маски для лица Почему ограничение личных контактов — лучший способ снизить распространение коронавируса (и в чём разница между карантином и изоляцией)

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