Случчанка жалуется, что её подъезд не дезинфецируют, хотя жильцы отказались от услуг ЖЭУ. Что говорят коммунальщики

В редакцию позвонила пенсионерка из Слуцка и рассказала, что подъезд дома, где она живёт, не дезинфицируют, хотя должны. «Кур'ер» узнал, почему так происходит.

«Я живу на улице Социалистической, 170 во втором подъезде. Слышала, что сейчас из-за коронавируса делают дезинфекцию всех подъездов. Но у нас только протирают перила и ручки. Почему наш подъезд не дезинфицируют?»

Вопрос читательницы мы адресовали начальнику ЖЭУ-3, на территории обслуживания которого находится этот дом. Вот что ответили коммунальщики.

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«Жильцы в своё время отказались от уборки подъезда»

«Наши работники обрабатывают все подъезды в установленном порядке — два раза в неделю протирают ручки, перила, кнопки лифтов. А один раз — обрабатывают подъезд сверху донизу дезинфицирующими средствами. Специалисты прошли инструктаж, как это делать.

Конкретно с этим подъездом ситуация такая: жильцы в своё время собрали подписи и отказались от уборки подъезда работником ЖЭУ. Эта сумма из оплаты коммунальных услуг у них исключена. Но в условиях проведения массовых противоэпидемических мероприятий их подъезд также будет обработан.

Ближайшая дезинфекция подъездов домов в нашем микрорайоне намечена на пятницу. Если сотрудники что-то не успеют, то работы продолжатся в субботу", — пояснил Сергей Ковалёв, начальник ЖЭУ-3.

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