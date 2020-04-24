Что в этом году сделают на детских площадках в Слуцке. И куда обращаться, если сломаны качели или песочница

Мы уже рассказывали, что в одном из дворов Слуцка на детской площадке появился новый комплекс. «Кур'ер» узнал в ЖКХ, какие работы будут проведены в других микрорайонах города.

«Сейчас во всех микрорайонах Слуцка работники ЖКХ приводят детские площадки в порядок. Какие работы нужно провести, показали осенние осмотры.

Масштабные работы или установка новых комплексов на этот год нигде не запланированы. Будет проведена только подсыпка свежего песка в песочницы, ремонт и покраска малых форм, расположенных на детских площадках. На металлических конструкциях, где необходимо, проведут сварку.

Реклама

Все работы планируется завершить к концу мая", — рассказала «Кур'еру» Галина Сернова, начальник жилотдела Слуцкого ЖКХ.

Она также пояснила, что если жильцы видят повреждённые конструкции, то не обязательно давать заявку по телефону 115. Достаточно позвонить в ЖЭУ, которое обслуживает конкретную территорию. Такие заявки выполняются в течение нескольких дней. ПИШИТЕ. А как выглядят детские площадки возле вашего дома? Присылайте фото.