Пандемия влияет на то, как мы питаемся. Советы диетологов перевёл уроженец Слуцка, живущий в Канаде

Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» ответы на типичные вопросы о правильном питании и возможных проблемах, которые задавали жители Канады диетологам по всей стране.



«В это сложное время важно получать информацию из проверенных и заслуживающих доверия источников. Диетологи — это квалифицированные медицинские работники, которые предоставляют советы и рекомендации, основанные на научных данных и адаптированные под ваши личные потребности и проблемы.

Мы призываем граждан следовать советам государственных органов власти и официальных лиц, отвечающих за общественное здравоохранение на местах.

В этой статье мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы, которые будут регулярно обновляться и дополняться.

Что я могу сделать, чтобы поддержать мою иммунную систему?

Здоровая диета, богатая фруктами, овощами, белковыми продуктами и цельными зёрнами, необходима для поддержания сильной иммунной системы. Её необходимо сочетать с другими привычками здорового образа жизни, например, физическими упражнениями, отказом от курения, достаточного сна, управления стрессом и так далее.

Существует огромное количество питательных веществ, которые принимают участие в нормальном функционировании иммунной системы, и поэтому мы рекомендуем ежедневно употреблять в пищу разнообразные и полезные для здоровья продукты, для поддержки вашей иммунной функции в надлежащем состоянии.

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Стоит помнить, что не существует ни одного продукта питания, пищевой добавки или любого другого натурального оздоровительного продукта, который бы предотвратил заражение COVID-19. На сегодняшний день правительство Канады не одобрило ни одного продукта или препарата для профилактики, лечения или как панацею от COVID-19.

Продажа неавторизованных товаров для здоровья, а также ложные или вводящие в заблуждение заявления о профилактике и лечении COVID-19 являются незаконными в Канаде (и с огромной долей вероятности в Республике Беларусь тоже — от автора перевода).

Мы также поддерживаем рекомендации официальных лиц общественного здравоохранения о том, что

надлежащая гигиена, такая как мытьё рук,

физическое дистанцирование,

являются лучшими способами предотвращения COVID-19.

Какой совет по питанию вы бы дали тем, кто, возможно, заразился COVID-19 и в результате находится на самоизоляции?

В настоящее время не существует ни одного продукта питания, добавки или натурального оздоровительного продукта, который был бы разрешён для применения при лечении COVID-19.

Если вы находитесь в самоизоляции, и особенно если у вас присутствуют симптомы заражения коронавирусом, то важно придерживаться принципов хорошего питания и принимать достаточное количество жидкости. Убедитесь, что вы регулярно питаетесь и пьёте, даже если у вас отсутствует аппетит.

Внимание! Мы настоятельно советуем вам узнать о людях в вашем обществе, которые могут испытывать трудности с доступом к здоровой пище, и найти способы поддержать друг друга.

Что предпринять, чтобы подготовиться на случай, если моя семья или я будем вынуждены находиться на самоизоляции?

Имеет смысл запастись непортящимися продуктами питания, чтобы при заболевании не было необходимости ходить по магазинам, без крайней нужды. Но избегайте панических покупок.

Для торговых предприятий и их поставщиков будет легче осуществлять поставки продукции, если люди будут наращивать свои запасы постепенно, а не совершать крупномасштабные покупки сразу. Для этого вам необходимо просто добавлять несколько дополнительных товаров в вашу продуктовую корзину каждый раз, когда вы совершаете покупки. Хорошие варианты для создания запасов — это простые в приготовлении продукты, такие как:

макароны и консервированный соус;

готовые консервированные супы;

консервированные или замороженные овощи;

консервированные бобы (например, фасоль).

Также, при необходимости, было бы неплохо иметь дополнительные запасы:

корма для домашних животных;

туалетной бумаги;

салфеток;

продуктов личной и женской гигиены;

подгузников (если у вас есть дети, которые их используют) и так далее.

Причина для того, чтобы запастись необходимыми продуктами и предметами гигиены, не обязательно должна быть продиктована самоизоляцией. Наличие необходимых товаров под рукой гарантирует, что вам не нужно будет лишний раз (рисковать — от автора перевода) и выходить из дома в разгар вспышки пандемии или в случае вашего заболевания.

Распространяется ли COVID-19 через употребление в пищу или прикасание к сырым фруктам и овощам?

Нет никаких доказательств того, что COVID-19 распространяется через употребление в пищу или прикосновение к сырым фруктам или овощам. При приготовлении свежих фруктов и овощей, и перед употреблением их в пищу, вымойте или почистите их под холодной проточной водой из-под крана.

Должен ли я беспокоиться о порядке хранении продуктов в моём шкафу, холодильнике или морозильной камере?

COVID-19 является вирусом и не растёт в размерах. Но стоит помнить, что коронавирус может оставаться активным в пищевых продуктах и на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней, прежде чем погибнуть. Однако пока нет доказательств того, что вирус передаётся при употреблении заражённой им пищи.

Несмотря на то, что при хранении продуктов питания никаких особых мер предосторожности не требуется (кроме самых обычных — от автора перевода), мы рекомендуем мыть руки после того как вы разложили приобретённые вами продукты по местам, а также перед непосредственным приготовлением этих продуктов. Если вы решите протереть упаковки и контейнеры с приобретёнными продуктами, то, пожалуйста, вымойте руки как перед началом работы, так и после её завершения.

Должна ли я продолжать кормить грудью своего ребёнка, если у меня обнаружили COVID-19 или есть подозрение на него?

Общество акушеров-гинекологов Канады (англ. SOGC) опубликовало заявление, касающееся заболевания COVID-19 во время беременности. Они дают следующие рекомендации по уходу за новорождёнными и послеродовым процедурам:

Женщина, которая предпочитает кормить грудью, может продолжать это делать, но только после тщательного мытья рук и при условии, что она будет находиться в защитной маске для лица. Возможно, что мать сможет передать антитела к вирусу младенцу через грудное молоко; однако на этот момент нет большого количества доказательств такой передачи, и потенциальная выгода до сих пор неясна;

Помощь в послеродовой период должна быть сконцентрирована на нуждах пациентки и её ребёнка и основываться на обсуждении имеющихся данных/ доказательств и их ограничений.

Мы не рекомендуем полную изоляцию младенца, даже если у его матери был подтверждён диагноз или только подозревается инфекция. Однако, в зависимости от индивидуальных семейных устоев и ценностей, а также при наличии ресурсов, ребёнка лучше временно отделить от матери до тех пор, пока меры предосторожности в отношении изолированной матери не будут формально отменены;

Женщинам следует хорошо мыть руки перед надеванием защитной маски и обязательно пользоваться ею при уходе за ребёнком.

«В настоящее время нет доказательств того, что вирус может передаваться с грудным молоком, поэтому считается, что общепризнанные преимущества грудного кормления перевешивают любые потенциальные риски передачи коронавируса через грудное молоко.

Основным риском кормления грудью является тесный контакт между вами и вашим ребёнком, а так как вирус передаётся воздушно-капельным путём, то это может привести к заражению вашего ребёнка.

Дискуссия о рисках и преимуществах кормления грудью должна проходить между вами, вашей семьей и вашей группой профессиональной поддержки (медицинским персоналом — от автора перевода)".

Если вы примете решение кормить своего ребёнка грудью, рекомендуются следующие меры предосторожности:

Мойте руки перед тем, как прикоснуться к ребёнку, молоконасосу или бутылочкам для молока;

Старайтесь избегать кашля или чихания в сторону вашего ребёнка во время кормления грудью;

Подумайте о том, чтобы носить лицевую защитную маску во время кормления грудью, если это возможно;

Следуйте рекомендациям по очистке насоса для молока после каждого использования.

Если вы решите кормить своего ребёнка молочной смесью или сцеженным молоком, то вам рекомендуется соблюдать строгие правила стерилизации. Если вы сцеживаете грудное молоко в больнице, следует использовать специальный индивидуальный молокоотсос".

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи:

Как коронавирус захватывает клетки организма. Как правильно самому сделать и использовать защитные тканевые маски для лица Почему ограничение личных контактов —лучший способ снизить распространение коронавируса (и в чём разница между карантином и изоляцией) Как поддержать детей и их здоровье во время пандемии

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