Посмотрите, как случчанки и люди из других городов на самоизоляции воссоздают знаменитые картины

Ян Вермеер — «Девушка с жемчужной серёжкой»

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному. В социальных сетях крайне популярен челлендж, цель которого — воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Женский проект Lampa присоединился к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.

— «Автопортрет с обезьянкой»

Леонардо ди сер Пьеро да Ви́нчи — «Дама с горностаем»

Посмотрите, какие картины воссоздавали пользователи Instagram.