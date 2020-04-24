Посмотрите, как случчанки и люди из других городов на самоизоляции воссоздают знаменитые картины

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному. В социальных сетях крайне популярен челлендж, цель которого — воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Женский проект Lampa присоединился к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.
Ян Вермеер — «Девушка с жемчужной серёжкой»
Фрида Кало — «Автопортрет с обезьянкой»
Леонардо ди сер Пьеро да Ви́нчи — «Дама с горностаем»
Посмотрите, какие картины воссоздавали пользователи Instagram.
Присоединяйтесь к челленджу в Instagram и отмечайте @lampa_slutsk и @kurjer
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