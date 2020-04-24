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Посмотрите, как случчанки и люди из других городов на самоизоляции воссоздают знаменитые картины

Алиса Листапад
Алиса Листапад
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Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному. В социальных сетях крайне популярен челлендж, цель которого — воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Женский проект Lampa присоединился к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.

Ян Вермеер — «Девушка с жемчужной серёжкой»

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.

Фрида Кало — «Автопортрет с обезьянкой»

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.

Леонардо ди сер Пьеро да Ви́нчи — «Дама с горностаем»

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.

Посмотрите, какие картины воссоздавали пользователи Instagram.

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.
Источник: https://www.instagram.com/inabelyaeva

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.
Источник: www.instagram.com/lebedeva_lm/

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.
Источник: www.instagram.com/lunaris_dar/

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.
Источник: www.instagram.com/samoisolazia/

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.
Источник: www.instagram.com/elinazahar/
Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.
Источник: www.instagram.com/olgamosaic.kz/

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.
Источник: www.instagram.com/lunaris_dar/

Самоизоляция подарила нам возможность прикоснуться к прекрасному - сейчас в социальных сетях популярен челлендж, цель которого - воссоздать знаменитую картину из подручных средств у себя дома. Lampa присоединилась к культурному челленджу и повторила три картины известных художников.
Источник: www.instagram.com/alexandrova_now/

Присоединяйтесь к челленджу в Instagram и отмечайте @lampa_slutsk и @kurjer

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
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