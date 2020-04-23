Возле многоэтажки в 11-м городке появилась «ракета»

На детской площадке в 11-м городке возле дома № 174 по улице Социалистической появилась «ракета». Фотографию этого детского аттракциона в редакцию прислал читатель. Он заинтересовался, как такое привлекательное сооружение появилось в микрорайоне, где в большинстве дворов совершенно обычные песочницы и качели. Вот что «Кур'еру» рассказали в ЖКХ.

«Этот аттракцион оплатили спонсоры, а устанавливают сотрудники ЖКХ, — сказал Сергей Ковалёв, начальник ЖЭУ-3. — Планы по ремонту и модернизации других детских площадок на нашей территории есть. Но из-за сложившейся ситуации пока не могу сказать точно, как они реализуются». «Что ещё будет сделано в Слуцке по благоустройству детских площадок возле жилых домов?» — на этот вопрос Елена Корженевская, заместитель директора по идеологической работе, Слукого ЖКХ обещала ответить в течение дня.