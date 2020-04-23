Православные священники собирают помощь слуцким врачам и эпидемиологам. Уже подключились школы

Протоиерей Георгий Петровский из деревни Борок организовал пошив средств индивидуальной защиты для медработников. Первые пять комбинезонов и бахилы передадут Слуцкому центру гигиены и эпидемиологии. С пошивом остальных вызвалась помочь СШ № 13.



Об этом «Кур'еру» сообщил Георгий Петровский.

Фотографии: Георгий Петровский 1 из 2

Купили 100 литров антисептика

Напомним, что приходу в деревне Борок были нужны волонтёры, чтобызащитные костюмы для слуцких медиков. Учителя и родители СШ № 6, СШ № 11 и СШ № 13 пошили более 460 масок, которые уже переданы в Слуцкую ЦРБ.

Георгий Петровский вместе с иереем Сергеем Рындой, который руководит приходом храма Александра Невского в Слуцке, купили 100 литров антисептического геля для Слуцкой больницы.

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Приход собирает деньги для покупки респираторов

«У прихода храма преподобного Симеона Столпника появилась возможность приобрести 50 респираторов для Слуцкой ЦРБ. Но приход ограничен в средствах, — сказал Георгий Петровский. — Покорнейше просим всех неравнодушных внести посильный вклад в общее дело. Денежные средства можно перечислить через любое отделение Беларусбанка. Для организаций мы можем выслать письмо о помощи, составить договор, а впоследствии — предоставить отчёт об использованных деньгах».

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