Девочка, которую спас инспектор ГАИ из Слуцка, чуть не погибла за день до своего 11-летия

В четверг, 23 апреля, Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, приехал в школу в Гацук поздравить Софию. Вчера он узнал, что спас девочку буквально за день до её дня рождения. 20 апреля Софии исполнилось 11 лет, а само происшествие случилось накануне, на Пасху.

Ирина Николаевна, мама Софии, рассказала «Кур'еру», что задумывается над тем, чтобы перекрестить дочь и предложить стать крёстным отцом Дмитрию Семибратову. «У Софии уже есть крёстный. Но я задумываюсь и о втором крещении, если это по церковным канонам возможно. Хочу переговорить по этому поводу с Дмитрием Николаевичем. Если бы не он, не могу даже представить, что было бы. Сколько буду жить, столько буду помнить, что он сделал для нашей семьи. Таких добрых людей встречаешь не часто, — отметила Ирина. — Спасибо ему, что не остался равнодушным. Он хороший и достойный человек. Буду всю жизнь молиться за здоровье Дмитрия Николаевича».

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Инспектор подарил школьнице буклеты по ПДД с различными схемами по безопасности дорожного движения, задачками, а также фликеры, блокноты и ручки, которые могут пригодиться на учёбе. Без презента не остались и другие школьники. Для них Дмитрий Семибратов привёз бланки «Расписание уроков» от Слуцкой ГАИ.

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