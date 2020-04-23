Что такое респираторный этикет и как его соблюдать. Советы слуцких эпидемиологов

Респираторные вирусы, в том числе и COVID-19, передаются от больного человека здоровому воздушно-капельным путём — при разговоре, чихании, кашле. Поэтому старайтесь соблюдать расстояние не менее 1−1,5 метра от людей с симптомами респираторной инфекции.
Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.
Какие ещё правила входят в респираторный этикет:
- Чистые руки — это гарантия того, что вы не будете распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасаетесь ко рту и носу, и окружающих — через поверхности.
- Прикрывайте рот и нос салфеткой (платком), когда чихаете или кашляете.
- Используйте одноразовые бумажные салфетки (платки), которые выбрасывайте сразу после использования.
- При отсутствии салфетки (платка) кашляйте или чихайте в сгиб локтя.
- Не касайтесь немытыми руками носа, рта и глаз.
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