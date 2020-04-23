Что такое респираторный этикет и как его соблюдать. Советы слуцких эпидемиологов

Респираторные вирусы, в том числе и COVID-19, передаются от больного человека здоровому воздушно-капельным путём — при разговоре, чихании, кашле. Поэтому старайтесь соблюдать расстояние не менее 1−1,5 метра от людей с симптомами респираторной инфекции.

Об этом «Кур'еру» рассказали в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Какие ещё правила входят в респираторный этикет:

Чистые руки — это гарантия того, что вы не будете распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасаетесь ко рту и носу, и окружающих — через поверхности.

— это гарантия того, что вы не будете распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасаетесь ко рту и носу, и окружающих — через поверхности. Прикрывайте рот и нос салфеткой (платком), когда чихаете или кашляете.

рот и нос салфеткой (платком), когда чихаете или кашляете. Используйте одноразовые бумажные салфетки (платки) , которые выбрасывайте сразу после использования.

, которые выбрасывайте сразу после использования. При отсутствии салфетки (платка) кашляйте или чихайте в сгиб локтя .

. Не касайтесь немытыми руками носа, рта и глаз.

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Сообщайте нам, если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответы — мы найдём! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на info@kurjer.info, звоните на номер (+375 44) 763 68 69.