Большинство белорусов посещают могилы своих родственников во время Радуницы. Однако сейчас ехать на кладбище именно в этот день рискованно.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов и кладбища на Радуницу.

«Мы призываем сегодня верующих воздержаться от посещения храмов. А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга. Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Но мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким», — сказал митрополит.

Радуница-2020. Как почтить усопших

Сейчас весь мир окутала пандемия коронавирусной инфекции. А в Беларуси даже не наступил пик заболеваемости. Ежедневно фиксируется всё больше и больше случаев заражения. Поэтому появляться в людных местах с каждым днём становится всё опаснее. Опасно для себя, близких и страны в целом.

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Три варианта того, как можно почтить память усопших в 2020 году:

Посетить кладбище заранее.

Посетить кладбище, когда всё закончится.

Не посещать кладбище. Отметить праздник по принципу «Дзядоў», когда семья собирается за домашним столом. Подаётся поминальная еда, а на столе кладутся дополнительные столовые приборы. Приглашать кого-либо, естественно, не стоит.

И ещё раз о пластиковых цветах

Мы все давно привыкли нести на кладбище искусственные цветы, венки и корзинки. Мы тратим деньги на то, что потом становится огромнейшей проблемой для природы. Заносить пластик на кладбище — это точно не традиция, ведь раньше его попросту не было. Это уже современная привычка, так проще. Намного человечнее принести к могиле букет настоящих цветов.

Санэпидслужба ввела новые правила для священнослужителей и верующих в Слуцке

В церквях, костёлах, храмах и монастырях на время осложнения эпидемиологической ситуации вводятся новые санитарные требования. Это сделано для того, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса.

Новые правила предоставили «Кур'еру» в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Причастия не отменяются, но во время Таинства необходимо:

использовать одноразовую (отдельную) ложку после каждого причастника;

«запивку» подавать только в одноразовой посуде, антидор раздавать только в одноразовых гигиенических перчатках;

для утирания после причастия использовать бумажные салфетки, которые потом сжигаются;

причастникам необходимо воздержаться от целования чаши, а священнослужителям — от преподания руки для целования;

по окончании Божественной литургии крест возлагать на головы прихожан.

Также необходимо строго придерживаться практики смены воды для каждого отдельного случая при проведении таинства Крещения. После него купель каждый раз дезинфицировать. Для миропомазания и помазания елеем использовать ватную палочку вместо стрючицы и бумажную салфетку вместо губки с последующим сожжением.

Общие меры профилактики для церквей, костёлов, храмов и монастырей:

регулярное мытьё и дезинфекция рук (не реже одного раза в час);

проветривание храмов, приходских и монастырских помещений (установить обязательный график);

дезинфицирующая обработка мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов, которые тщательно также омываются кипятком после каждого богослужения;

отмена целования и прикосновения к кресту, иконам, реликвиям, использования кропильниц;

на решётках исповедален должен быть установлен защитный материал, который следует регулярно дезинфицировать и заменять.

Верующим:

знак примирения давать кивком;

избегать рукопожатий;

с симптомами ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле, температура и другие) воздержаться от посещения церкви ради заботы о ближних.

Воскресные школы, приходские секции и кружки на время закрываются.

Пожилым прихожанам, которые находятся в группе риска, социальные службы приходов, подворий и монастырей по возможности будут доставлять на дом продукты и товары первой необходимости.

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