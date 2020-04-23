Один график, который лучше тысячи слов показывает лживость пропаганды про коронавирус

Дорогие жители Слуцка, мне очень интересно, где все эти люди, говорившие, что коронавирус — это паника и что от сезонных болезней умирает больше людей? Даже какие-то цифры приводили: от гриппа погибает каждый год столько-то, от кори — столько-то, от туберкулёза — столько-то и так далее.

Тогда давайте ничего не делать с COVID-19, а потом с ещё 1000 следующих новых болезней. От каждой будет умирать «всего лишь» по 100 000 — ведь ничего страшного, от туберкулёза больше умирает. Но болезней будет 1000, 5000 — так и всё население планеты вымрет. Но я не об этом.

Жалко, что наша великая белорусская статистика не может быстро давать белорусам цифры, если вообще может давать. Поэтому для примера посмотрим на Нью-Йорк, который по населению примерно как Беларусь.

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Что мы видим?

По состоянию на 21 апреля в Нью-Йорке от коронавируса умерли 10 344 человека.

График смертности в Нью-Йорке с 2000 года. Там и болезни, и аварии, и убийства, несчастные случаи… Всё шло очень стабильненько, кроме пика 11 сентября 2001, когда был теракт. И видим ещё типичные пики смертности зимой. Да-да.

Ой, а что это в конце? Неужели коронавирус?

Да, коронавирус.

Да, погибают люди.

Да, уже почти 10 000 человек умерли. И это при их уровне медицины.

Да, в Нью-Йорке население, как у нас в стране. Но не дай Бог таких цифр в Беларуси.

Что же делать?

Паниковать? Нет.

Беречь себя и соблюдать все меры предосторожности, которые я читаю в вашей газете «Кур'ер» и на сайте ВОЗ? Да.

Беречь близких? Да.

Помогать друг другу и врачам? Да!

Вот только не надо недооценивать опасность. Попёрли детей в школы, завели парады, побежали по церквям, потолкались в магазинах. Бессмертные. Никто у нас от коронавируса не умирает. Ну-ну.

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