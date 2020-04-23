Плюс 741 за сутки. В Беларуси уже 8022 случая коронавируса с начала вспышки

По данным на 23 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19, 60 человек умерли.

Всего с начала вспышки зарегистрирован 8022 случая коронавируса. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

С начала февраля в Беларуси проведено 122 543 теста на коронавирусную инфекцию.

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