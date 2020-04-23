В четверг, 23 апреля, на городском пляже в Слуцке работает тяжёлая техника: бульдозеры и самосвалы. Территория зоны отдыха скоро заметно изменится — в местах купания появятся песчаные пляжи.

Какие работы будут проведены, «Кур'еру» рассказала Елена Корженевская, заместитель директора по идеологической работе Слуцкого ЖКХ.

«Работы по благоустройству городского пляжа проводятся ежегодно, каждый год что-то добавляется. Вот и сейчас мы готовимся к новому сезону: покрашены объекты, очищено дно, приводится в порядок территория. В числе других благоустроительных работ — выровнена прибрежная линия. Сейчас завозится песок и подготавливаются песчаные насыпи в местах купания».

Городской пляж в Слуцке делают песчаным. Как это выглядит
На пляж завозят песок. Фото: Сергей Довгань
Городской пляж в Слуцке делают песчаным. Как это выглядит
Бульдозер разравнивает песок
Городской пляж в Слуцке делают песчаным. Как это выглядит
Так выглядит песчаный пляж в месте, где обычно купаются дети. Такие же насыпи обустраивают ещё в двух местах
Городской пляж в Слуцке делают песчаным. Как это выглядит
Городской пляж в Слуцке делают песчаным. Как это выглядит
Берег был крутым, а стал пологим
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