«Успех, к которому привела идея, превзошёл все ожидания». В Германии дегустировать вино теперь можно виртуально

Виртуальные концерты классической музыки, занятия танцами и английским, уроки йоги и гимнастики — в разгар пандемии коронавируса многое функционирует исключительно в режиме онлайн. А с недавних пор через интернет в Германии можно даже принять участие в дегустации вин.

DW поговорила с виноде­лами и узнала, как это происходит на практике.

Не утратить связь с покупателем

Рислинг, граубургундер, мюллер-тургау — глаза разбегаются от одного вида этикеток. В каждой коробке — от 10 до 13 миниатюрных, на 250 миллилитров, бутылочек вина разных сортов. К ним прилагается диск с небольшим видео, в котором супружеская пара виноделов Эстер и Франц Мельсхаймер из немецкого Маринг-Нофианда, что в долине реки Мозель, рассказывают об отличительных особенностях изготавли­ваемых у них в хозяйстве вин, а также правилах их подачи и употребления.

Эти виноградари готовы отправить такую посылку любому, у кого есть желание отпробовать знаменитых мозельских вин. Помимо предоставления такой услуги, Эстер и Франц могут по договорённости с клиентами провести вместе с ними совместную виртуальную дегустацию.

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«Когда наступают особенные времена, требуются особенные идеи. Кризис из-за панде­мии положил конец многим нашим планам. Нам пришлось отменить массу мероприятий, подразумевавших личный контакт с клиентами, что для каждого винодель­ческого хозяйства очень важно. И мы с мужем стали ломать голову над тем, как же в таких условиях не утратить связь с покупателем и, как и прежде, предоставлять ему возможность оценивать наши вина», — делится Эстер Мельсхаймер.

От идеи до реализации

Вот у Эстер и родилась идея снять симпатичное видео с обзором вин, изготавливаемых на их с Францем винодельне. В нём также содержатся небольшая инструкция о правилах их подачи к столу и экскурсия по живописной и плодородной долине реки Мозель. Диск с видео либо ссылку на него в интернете было решено отправлять клиентам — и не просто так, а вместе с различными сортами вин для дегустации.

«Если люди лишены возможности приезжать к нам на винодельню, почему бы нам самим не поставлять им прямо на дом нашу продукцию, подумала я тогда. Мне сразу представилась картинка, как семья собирается вечером на террасе своего дома или в гостиной и за накрытым столом, в сопровождении прислан­ного нами видео все наслаждаются нашими винами. И так тепло стало на душе!» — с улыбкой признаётся Эстер.

О возможности заказывать вина для дегустации Эстер и Франц проинформи­ровали клиентов на своём сайте, а немного погодя об их акции рассказали и немецкие СМИ. Идея виртуальных дегустаций привела других виноде­лов в восторг. В винодельческих регионах Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга, Гессена, Саксонии многие предлагают провести виртуальную встречу, совместно попробовать вина и тут же в режиме онлайн обменяться впечатлениями. Некоторые виноделы проводят дегустации в прямом эфире в Facebook или Instagram. Виноградарь подробно рассказывает своим подписчикам об особенно­стях того или иного сорта, учит определять ароматический букет вина.

Спрос на вино во время пандемии

Согласно данным Немецкого института вина (DWI), в розничной торговле в Германии продажи вина сейчас, вопреки прогнозам, скорее выросли, чем сократились. Как отметил официальный представитель этого отраслевого объединения, в настоящее время просматривается тенден­ция к тому, что покупатель предпочитает прихватить домой из магазина по крайней мере на одну бутылку вина больше, чем-то было до пандемии.

Вот и популярность виртуальных дегустаций растёт. Успех, к которому привела идея Эстер и Франца Мельсхаймер, превзошёл все ожида­ния: вместо ста заказов, на которые рассчитывали супруги-виноделы в первые недели карантина, к ним уже поступило свыше 600 заказов. Паковать и отправлять посылки они едва успевают.

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