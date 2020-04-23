«Обсмеяли, когда попросила держать дистанцию!» Рассказ беременной случчанки

Заходя в подъезд своего дома, со мной зашли ещё 3 человека (соседей) с разных этажей. Раньше, до этого всего, мы битком набивались в лифт и ехали, дыша друг на друга.

В этой ситуации я сказала, что подожду и поеду одна в лифте, так как стараюсь соблюдать дистанцию. На что в ответ увидела неоднозначную реакцию своих соседей, недоумение и осуждение в мою сторону. Плюс в лифте они бурно обсудили моё мнение, обсмеяли всю ситуацию от корки до корки и знатно посмеялись над беременной женщиной, то есть мной.

Это выглядело примерно так:

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— Ахахахах, дистанцию она соблюдает, ахахаха!

И так далее. Мне, как молодой особе, было очень обидно и стыдно за поколение зрелого возраста 50+, да ещё и соседи… Я же настояла на своём и ждала тихонечко следующего рейса лифта.

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