В Слуцке пройдёт антикризисная онлайн-конференция для местных предпринимателей «Как вести бизнес в COVID и после»

Газета «Кур'ер» приглашает представителей малого и среднего бизнеса на бесплатную онлайн-конференцию «Как вести бизнес в COVID и после». Мы расскажем, как работать во время пандемии коронавируса и не исчезнуть с рынка к тому моменту, когда всё закончится.

Онлайн-конференция состоится в четверг, 30 апреля, в 11 часов.

О чём мы будем говорить

Вот вопросы, которые мы затронем во время онлайн-беседы:

Что говорить своим покупателям в период пандемии: какие уникальные торговые предложения, акции и посылы будут услышаны и приведут вам клиентов.

Стоит ли бренду сейчас молчать или не стоит? Плюсы и минусы каждого подхода.

Рациональное или эмоциональное — что ждут покупатели в кризис? На каких мотивах играть и на что делать ставку?

Креатив и коронавирус: что уместно, что — нет?

На чём можно ещё заработать? Новый продукт, старый продукт под новым соусом, новые клиенты.

Успешные примеры, которые мы можем реализовать в Слуцке.

Наша конференция будет состоять из двух частей:

Выступление спикера. Мы пригласили эксперта из России Светлану Лебедеву, исполнительного директора издательского дома «Частник», эксперта по медиабизнесу. 60 минут. Ответы на вопросы участников онлайн-конференции. 15 минут.

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Участие в конференции бесплатное.

Как стать участником онлайн-конференции

Заполните анкету участника. Ответьте на звонок организаторов 28 апреля и подтвердите своё участие

Что вы получите в ходе конференции

Бесплатные подсказки и ответы на ваши вопросы от специалиста. Рекомендации «Как работать во время коронавируса». Запись конференции. Скидку на рекламные услуги от газеты «Кур'ер».