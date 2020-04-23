В Слуцке пройдёт антикризисная онлайн-конференция для местных предпринимателей «Как вести бизнес в COVID и после»

Газета «Кур'ер» приглашает представителей малого и среднего бизнеса на бесплатную онлайн-конференцию «Как вести бизнес в COVID и после». Мы расскажем, как работать во время пандемии коронавируса и не исчезнуть с рынка к тому моменту, когда всё закончится.
Онлайн-конференция состоится в четверг, 30 апреля, в 11 часов.
О чём мы будем говорить
Вот вопросы, которые мы затронем во время онлайн-беседы:
- Что говорить своим покупателям в период пандемии: какие уникальные торговые предложения, акции и посылы будут услышаны и приведут вам клиентов.
- Стоит ли бренду сейчас молчать или не стоит? Плюсы и минусы каждого подхода.
- Рациональное или эмоциональное — что ждут покупатели в кризис? На каких мотивах играть и на что делать ставку?
- Креатив и коронавирус: что уместно, что — нет?
- На чём можно ещё заработать? Новый продукт, старый продукт под новым соусом, новые клиенты.
- Успешные примеры, которые мы можем реализовать в Слуцке.
Наша конференция будет состоять из двух частей:
- Выступление спикера. Мы пригласили эксперта из России Светлану Лебедеву, исполнительного директора издательского дома «Частник», эксперта по медиабизнесу. 60 минут.
- Ответы на вопросы участников онлайн-конференции. 15 минут.
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Участие в конференции бесплатное.
Как стать участником онлайн-конференции
- Заполните анкету участника.
- Ответьте на звонок организаторов 28 апреля и подтвердите своё участие
Что вы получите в ходе конференции
- Бесплатные подсказки и ответы на ваши вопросы от специалиста.
- Рекомендации «Как работать во время коронавируса».
- Запись конференции.
- Скидку на рекламные услуги от газеты «Кур'ер».
Если у вас есть вопросы — звоните по телефону (8 025) 959 29 90 (Виктория Капская).
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