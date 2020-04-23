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kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Четверг, 23 апреля, 2020
12.7
C
Слуцк
КОРОНАВИРУС:
Заражено в РБ:
Belarus
7,281
Total confirmed cases
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Youtube
kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
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kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
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№ 1001 от 9 апреля 2020 года
Отдел новостей
-
23 апреля 2020, 11:18
0
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Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.