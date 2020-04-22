Как правильно использовать одноразовые и многоразовые маски. Инструкции от слуцких эпидемиологов

Основная функция маски — задержка капель влаги, которые образуются при кашле и чихании и в которых могут находиться вирусы, бактерии и другие микроорганизмы.



Правильное применение масок может в определённой степени ограничить распространение микроорганизмов. Использование масок эффективно только в сочетании с другими методами профилактики (минимизация контактов, гигиена рук, дезинфекция предметов), рассказали «Кур'еру» в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Маска должна использоваться:

Заболевшим человеком, у которого имеются симптомы респираторного заболевания (кашель, чихание, насморк и др.).

Медицинским работником при оказании медицинской помощи пациенту.

Работником (человеком) во время ухода за больным человеком с респираторными заболеваниями.

Маска может использоваться:

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Здоровым человеком и людьми при нахождении в местах, где имеется вероятность контакта с больным человеком, имеющим респираторные симптомы.

Как использовать многоразовую маску

Обработать руки спиртосодержащим средством или вымыть с мылом. Удерживая маску за завязки или резинки, вплотную поднести к лицу и фиксировать завязками (резинками) в положении, когда полностью прикрыта нижняя часть лица — и рот, и нос. Проверить, чтобы маска плотно прилегала к лицу. Снять изделие, удерживая за завязки (резинку) сзади, не прикасаясь к передней части маски. Поместить снятую маску в пакет, герметично закрыть, хранить до стирки. Вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством.

Как правильно постирать и высушить маску

Дома маску необходимо стирать, используя мыло (моющее средство), отдельно от других вещей. После стирки маску можно обработать паром с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора. Затем прогладить горячим утюгом (без пара) для удаления влаги. Маска должна быть полностью сухая!

Общие правила для масок одноразового и многоразового использования

Правило 1. Использовать маску не более двух часов.

Правило 2. Немедленно заменить маску в случае её намокания (увлажнения), даже если прошло менее двух часов с момента использования.

Правило 3. Не касаться руками закреплённой маски.

Правило 4. Тщательно вымыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим средством после прикосновения к используемой или использованной маске.

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