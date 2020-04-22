В Министерство лесного хозяйства поступило более 100 предложений по усовершенствованию правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, сообщили БелТА в пресс-службе ведомства.

Минлесхоз проводит общественное обсуждение проекта указа президента по внесению изменений и дополнений в Правила. «Всего за 10 дней в адрес нашего министерства поступило более сотни звонков и писем от охотников и пользователей охотугодий с предложениями по усовершенствованию Правил. Подобный резонанс говорит об актуальности этой работы», — отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, каждое обращение подробно изучается специалистами. К примеру, в проект указа уже внесено одно из поступивших предложений: разрешить охоту не с 18, а с 16 лет. При этом наблюдать за охотой и участвовать в качестве загонщика предлагается позволить с 14 лет. Это, по мнению обратившихся в министерство, поможет популяризировать данный вид деятельности и будет способствовать развитию охотничьего хозяйства.

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Обсуждения проекта документа продолжаются. Министерство лесного хозяйства по-прежнему ждёт мнения всех заинтересованных. С учётом большого количества сообщений была создана отдельная электронная почта. Свои предложения теперь нужно слать на адрес ukazmlh@gmail.com.