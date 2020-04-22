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«А кто детей хоть раз в жизни не терял?» Реакция случчанки на новость про 5-летнего мальчика, которого нашли на трассе

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В пасхальный вечер 19 апреля зашла я в социальные сети и наткнулась на пост случчанки о маленьком мальчике, найденном на трассе. Я была шокирована описанной ситуацией и не смогла остаться в стороне.

Всем привет! Меня зовут Марта и #яжмать. Сегодня расскажу на какие типы я разделяю современных мамочек и почему одни ненавидят других?
Фото: Марта Грибко
В своём посте женщина пишет, что в день Пасхи в 20.15 она ехала по трассе Р23 и встретила там маленького ребёнка на четырёхколёсном велосипеде. Малыш, в силу своего возраста, ему около 5 лет, не смог рассказать ни где живёт, ни как оказался в этом опасном месте без родителей. Он лишь представился Артёмом. Мальчика передали в ГАИ, где он остался дожидаться маму, поиски которой начались тут же.

Мне было сложно поверить, что эта страшная ситуация смогла произойти в Слуцке. Родители не уследили за таким маленьким ребёнком и потеряли его в столь поздний час. Мне кажется, в это время «пятилетки» уже должны быть дома.

Я решила поискать информацию в интернете, часто ли родители теряют своих детей и что вообще думают по этому поводу. Одни пишут, что потерять ребёнка — равносильно преступлению против него. Другие не видят ничего страшного в том, что дети могут иногда теряться: «А кто детей хоть раз в жизни не терял?!».

Вот несколько комментариев: «…детей забывают на улицах не только алкаши, но и нормальные люди, просто мама задумывается о бытовухе и не помнит, что в магазин брала с собой сына», «…на городских праздниках и на рынке дети часто теряются», «…я однажды не уследила за сынишкой, и он убежал в соседний двор, искали с милицией, а сейчас дружно смеёмся над этой ситуацией».

В Пасхальный вечер, 19 апреля, зашла я в социальные сети и наткнулась на пост случчанки о маленьком мальчике, найденном на трассе. Я была шокирована описанной ситуацией и не смогла остаться в стороне.
Иллюстрация: https: @mon_alisa
Я же искренне верю, что потеря ребёнка — это не норма! Я не знаю, что случилось в тот праздничный день и почему пятилетний малыш без присмотра взрослых смог преодолеть немалое расстояние и оказался на трассе. Поэтому не имею права судить родителей мальчика, но я не смогла представить ни одной ситуации, при которой такой маленький ребёнок смог бы остаться без должного присмотра взрослых. Предположим даже самое страшное, например, семья гуляла на улице, папе стало плохо и мама начала реанимировать его. Но, мне кажется, даже в такой стрессовой ситуации срабатывает материнский инстинкт, и женщина всегда держит в поле зрения своё чадо.

Маленький ребёнок — это наша родительская ответственность. И во всём, что с ним происходит, виноваты только мы. Отпустили малыша гулять одного на улицу — следите в окно каждые 5 минут, живёте в частном доме — крепко закройте все калитки, ограничьте доступ к собаке. Взяли ребёнка на массовое мероприятие — не отпускайте его ручку ни на секунду. Оставшись один в большом мире без мамы, ребёнок может испугаться и на всю жизнь получить психологическую травму, и это в лучшем случае. Мне страшно представить, что могло бы произойти с малышом на трассе, если бы его вовремя не заметили.

Марта Грибко, @marta_gribko

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com, lampa@kurjer.info.

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
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