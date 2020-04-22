«Куда бежать и кого молить о пощаде…» Как родителям уберечь от коронавируса детей-инвалидов?

Сегодня в СМИ появились посты о возможном поголовном распоряжении отправлять детей в школу. А что делать родителям, куда бежать и кого молить о пощаде, если в семье есть ребёнок-инвалид? Лежачий, беспомощный, без прививок и иммунитета.

Кто будет гарантировать матери, что, отправив старших детей в школу, они не принесут эту заразу уязвлённому члену семьи? Кто спасёт в таком случае обречённого ребёнка-инвалида?

Неужели у нас на верхах сидят такие умные люди, что могут только каждый год переиздавать школьные учебники, а наладить школьный процесс дистанционно — это не в их компетенции!

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Спасибо.

Мать, имеющая троих детей, младший из которых инвалид с рождения.

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