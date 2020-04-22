Плюс 558. В Беларуси уже 7281 случай коронавируса

По данным на 22 апреля, в Беларуси выздоровели и выписаны 769 (+192) пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Всего с начала вспышки зарегистрирован 7281 случай коронавируса, 58 (+3) человек умерли. Об этом сообщает «Официальный Минздрав».

С начала февраля в Беларуси проведено 114 955 тестов на коронавирусную инфекцию.

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