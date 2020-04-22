«Сдохнешь скорее, чем я…». Почему сотрудники магазинов не требуют от покупателей соблюдать дистанцию?

Перед праздником Пасхи пошла купить продукты для пожилых родственников, потому что они не выходят из дома. Пришлось зайти в два небольших продовольственных магазина.

Я сама в магазин захожу в маске и перчатках, а выходя — снимаю. В магазине обращаю внимание, применяют ли продавцы защитные средства. Сначала зашла в магазин, который недалеко от ЦРБ (2-й переулок М. Богдановича). Сразу бросилось в глаза, что продавцы в перчатках, но без масок. Торговый зал маленький, дистанцию в полтора метра трудно соблюдать, хотя покупатели пытались это делать возле кассы.

В другом магазине, расположенном на улице Строителей, я прямо испытала стресс. Здесь было немного покупателей, но когда я подошла к кассе, за мной вплотную пристроился мужчина среднего возраста. Я попросила его: «Не подходите ко мне близко!», а в ответ получила порцию оскорблений и проклятий: «Надо же, боится она коронавируса. Сдохнешь скорее, чем я…» Потом выругался. Кассир, правда, сделала мужчине замечание: «Ведите себя повежливее!», но не потребовала, чтобы он отошёл на безопасное расстояние.

Я молча расплатилась и вышла из магазина. Пока на улице упаковывала в сумку продукты, мужчина тоже вышел из магазина. Он посчитал себя обиженным и выдал ещё одну порцию оскорблений. Я пожелала ему жить долго и простила его. Наверное, ему живётся тяжело, намного тяжелее, чем другим, поэтому он так озлоблен.

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Почему такая разница: в больших магазинах, таких как «Евроопт», на полу у каждой кассы выполнена разметка, все продавцы работают в масках, перчатках. Покупатели соблюдают дистанцию в очереди к кассе. Кто за это отвечает? Разве не должна администрация магазина организовать работу в опасный период по-особому? Требовать от персонала носить защитные средства и следить, чтобы покупатели соблюдали дистанцию? Или они не отвечают за то, что происходит в магазине?

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