Только два рабочих дня. Как будут работать белорусы на следующей неделе

На следующей неделе белорусы проработают всего два дня — среду и четверг (29 и 30 апреля). Минздрав призывает провести длинные выходные дома.

В понедельник, 27 апреля, и вторник, 28 апреля, мы будем отдыхать в связи с Радуницей (понедельник уже был отработан в субботу, 4 апреля), а в пятницу нас ждёт ещё один государственный выходной — 1 мая.

Все выходные и праздничные дни, а также переносы закреплены в производственном календаре на год.