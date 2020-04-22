В деревне под Слуцком ночью сгорел дом. Рядом в сарае спасатели нашли мужчину

Сообщение о загорании деревянного жилого дома в деревне Евличи Слуцкого района спасателям поступило в 00.56 в среду, 22 апреля. Когда сотрудники РОЧС прибыли на место, дом горел открытым пламенем, находились ли внутри люди, было неизвестно.

«Хозяйка дома живёт в Слуцке. В 1.37 в деревянном сарае в 3,5 метрах о места пожара спасатели нашли мужчину. Он был в сознании и без видимых ожогов. Бригада „скорой“ после осмотра госпитализировала случчанина в Слуцкую больницу, диагноз устанавливается», — рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

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Причина пожара устанавливается. Дом уничтожен полностью.

Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте небрежности при использовании открытого огня, установите в своём домовладении автономный пожарный извещатель. Ваша жизнь в ваших руках.