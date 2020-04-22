«Скорая бы доехать не успела». Рассказ Дмитрия Семибратова о спасении 11-летней Софии

О том, что Дмитрий Семибратов спас ребёнка стало известно случайно. После дежурства он своим коллегам в РОВД ничего не сказал. Так сказать, спас и забыл, продолжив свои дела. Но когда коллеги просматривали его регистратор, то поняли, что в тот день произошло нечто неординарное.

«Вылетела эта булка и пластинка, девочка порозовела и задышала, а я пошел работать дальше», — так спокойно и обыденно рассказывает AUTO.TUT.BY Дмитрий Семибратов, сотрудник Слуцкой ГАИ. Он спас от удушья 11-летнюю Софию из деревни Гацук Слуцкого района. Милиционер отмахивается, когда его называют героем, ведь таковым он себя не считает и говорит, что быть собранным, оказывать помощь и правильно принимать решения — это часть его службы.

У 37-летнего Дмитрия Семибратова выходной, но спокойно провести время с семьей и отдохнуть ему не удаётся. С утра телефон разрывается: звонят руководство и журналисты, все с одной просьбой — узнать от него лично о спасении 11-летней девочки и сфотографировать героя.

— Мы дежурим по всему Слуцкому району. 19 апреля была моя смена и вместе с напарником мы заехали в деревню Гацук на улицу Заводскую. Там два гражданина выясняли, кто из них нарушил правила парковки, а мы их опрашивали, — вспоминает Дмитрий Семибратов.

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В какой-то момент милиционер заметил, что неподалеку собралась толпа людей, суетятся, кричат. Дмитрий понял: что-то произошло, ему срочно необходимо бежать туда.

— Бегу к людям, вижу издалека — человек на земле лежит. Это оказалась девочка. Смотрю, с ребенком что-то произошло, мужик какой-то ее колошматит, стучит ей по спине между лопаток. Я мгновенно понял: девочка не может дышать, видимо подавилась, поэтому тот мужчина пытается ей таким образом помочь.

Милиционер попросил отойти людей в сторону и сам начал оказывать девочке помощь. Дмитрий говорит, что в тот момент тело ребенка было полностью расслаблено, лицо синело, а у рта появилась пена.

— Житейский опыт, зачеты в ГАИ по медицине — все сразу мне пригодилось. Мысли мелькали в голове. Думаю: вызывать скорую не имеет смысла — не успеет доехать, до Слуцка 30 километров. Начал спасать сам: со спины обхватил девочку, руки ее сложил крест накрест и начал резко надавливать в район солнечного сплетения. Делаю это, а сам думаю, что делать, если не поможет. Положу её на колено буду надавливать на спину, попытаюсь протолкнуть инородное тело внутрь и буду делать искусственное дыхание. Но буду бороться.

Действовал Дмитрий правильно: через несколько движений изо рта у ребенка вылетела пластинка для выравнивания зубов и кусочек булочки. Дыхательные пути у ребенка стали свободны, девочка начала дышать и пришла в сознание.

— Смотрю, щечки ее порозовели, слезы на глазах появились — испугалась. Её все начали успокаивать: «София, ну все хорошо, беги домой, умойся».

Убедившись, что с девочкой все в порядке, Дмитрий возвратился к патрульной машине — разбираться со спорящими о ПДД гражданами.

— Даже после того, как все прошло, я не волновался, хотя таких случаев у меня раньше не было. Но за 15 лет службы в ГАИ столько экстремальных ситуаций приходилось проходить. Мы же выезжаем на ДТП, там бывают травмированные люди, в шоке, истерике, панике — надо привести их в чувство. Так что расслабляться мы не можем: всё время собранные, чтобы быстро среагировать и принять решение.

Кстати, о своем поступке Дмитрий Семибратов в РОВД не сказал. Об этом стало известно, когда дежурный по РОВД просматривал запись личного видеорегистратора сотрудника.

Сегодня мама спасенной Софии вместе с дочерью пришла в милицию: чтобы лично поблагодарить Дмитрия. Также женщина написала благодарность в адрес милиционера и отправила его в УВД Минской области:

— Прошу вас поблагодарить майора Семибратова Дмитрия Николаевича за спасение моей дочери 19 апреля. Спасибо ему большое, он хороший человек и достоин занимать эту должность. Дай Бог ему здоровья, успехов в его нелегкой работе. Если бы не он, не могу даже представить, что было бы. Сколько буду жить, столько буду помнить, что он сделал для нас. Таких добрых людей, как он, осталось мало. Спасибо ему, что не остался равнодушным.

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