Беларусь дарит трактора странам, которые помогают ей бороться с коронавирусом

Во вторник, 21 апреля, во время рабочей поездки в Бобруйск Александр Лукашенко поблагодарил страны, которые присылают Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.
В знак благодарности странам-помощницам отправляют трактора «Беларус», сообщает пресс-служба президента.
«Белорусская сторона не оставляет такие жесты без ответа и отправляет обратным рейсом в качестве благодарности свою продукцию. Так, в Китай и Узбекистан были направлены трактора «Беларус», — сказал Александр Лукашенко.
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