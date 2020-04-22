Беларусь дарит трактора странам, которые помогают ей бороться с коронавирусом

Во вторник, 21 апреля, во время рабочей поездки в Бобруйск Александр Лукашенко поблагодарил страны, которые присылают Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

В знак благодарности странам-помощницам отправляют трактора «Беларус», сообщает пресс-служба президента.

«Белорусская сторона не оставляет такие жесты без ответа и отправляет обратным рейсом в качестве благодарности свою продукцию. Так, в Китай и Узбекистан были направлены трактора «Беларус», — сказал Александр Лукашенко.

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