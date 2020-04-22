«Мне кажется, это более важный момент, чем ношение масок». Проводят ли продавцы обработку рук при расчёте каждого покупателя

Добрый день! Хочу предложить проанализировать ситуацию расчёта покупателей в любом магазине. Проводят ли продавцы дезинфекцию, обработку рук при расчёте каждого покупателя, перекладывая продукты из корзины в корзину?

Получая наличный расчёт от покупателя, в данном случае продавец ОБЯЗАН обработать руки перед тем, как приступить к расчёту следующего.

Мне кажется, это более важный момент, чем ношение масок обслуживающим персоналом…

Реклама

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Сообщайте нам, если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответы — мы найдём! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на info@kurjer.info, звоните на номер (+375 44) 763 68 69.