«Люди, вы себя слышали со стороны?» Берегите себя и своих близких, пока это ещё возможно

Требовать, конечно, нужно, но не от других, а от самого себя в первую очередь…

Когда люди ходят в общественные места, то не думают о том, что им грозит опасность. Пытаясь себя оправдать, они нападают на совершенно посторонних и незнакомых им людей.

Люди, вы себя слышали со стороны?

Реклама

Иногда мне кажется, что каждый, думая о себе, забывает о ближнем…

Собираясь в магазин, стоит задуматься, а нужны ли вам в этот опасный временной промежуток приобретённые тени или духи (это из перечня приобретаемых людьми товаров)? Задумывались ли вы, что они могут стать, не дай Бог, последними…

Про это мало кто думает, но когда это касается — уже поздно…

Люди, берегите себя и своих близких, пока это ещё возможно!

Эта новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Сообщайте нам, если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответы — мы найдём! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на info@kurjer.info, звоните на номер (+375 44) 763 68 69.