Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 23 апреля. Обзор

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Карантин по-канадски. Наши в Торонто

Кондуктор о своей работе во время пандемии

Кому дадут больничный, а кому — справку

Случчанка Кристина, её муж и двое детей живут в Торонто. Как и все канадцы, семья в строгой самоизоляции. Страна с 25 марта ввела режим карантина. Как это происходит, что можно, а что нельзя в Канаде во время карантина, Кристина рассказала «Кур'еру».В разгар пандемии люди, которые могут себе позволить уехать в деревню и самоизолироваться или работать «на удалёнке», закрывшись в своей квартире, кажутся более защищёнными. А что чувствуют те, чья работа — это обслуживать людей? На условиях анонимности «Кур'ер» пообщался со слуцким кондуктором и узнал, как работается во время эпидемии, какие меры защиты приняты, насколько стало меньше людей в автобусах и не боится ли она заразиться COVID-19.

Кто является контактом первого и второго уровня? Кто из отправленных на самоизоляцию получит больничный, а кто — нет? Как будут выдавать больничные родителям детей, попавших в самоизоляцию? Минздрав и Минтруда урегулировали эти вопросы.

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Как пенсионерка училась в столичной школе моделинга

Слуцк в оккупации. Один день в городе

Скоро Радуница. Как быть с традицией в условиях пандемии

Пенсия — не повод останавливаться в личностном развитии и самосовершенствовании. Так считает 56-летняя Наталья Бартошик, которая живёт в деревне под Слуцком. Она рассказала «Кур'еру», как изменила свою жизнь, записавшись в школу моделинга, пото­му что сидение на диване и огород — не её стиль.Интересные воспоминания о Слуцке в годы оккупации оставил Михаил Адамович Тычина. В то время он был подростком и не раз приходил из деревни в город по различным поводам.

Большинство белорусов посещают могилы своих родственников во время Радуницы. Однако сейчас ехать на кладбище именно в этот день рискованно.

Расписание автобусов городских маршрутов

Из-за коронавируса случчане стали реже ездить в автобусах, и автопарк принял меры — на треть сократил количество маршрутов.

Временно.