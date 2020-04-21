В Слуцке отдел ЗАГС не будет приостанавливать регистрацию браков. Но молодожёнов просят ограничиться десятью гостями

Церемонии будут проводиться как в торжественной обстановке с гостями, так и простые росписи вдвоём.

Об этом «Кур`еру» сообщила Татьяна Протасеня, специалист отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома.

Будет 8 свадеб

Уже в эту субботу, 25 апреля, в Слуцке запланировано восемь торжественных регистраций во Дворце бракосочетаний. Теперь вместо полусотни гостей просят ограничиться только десятью.

«Раньше при торжественной регистрации брака разрешалось присутствовать в зале до полусотни гостей. Сейчас мы предлагаем молодожёнам ограничиться количеством десяти человек, чтобы избежать большого скопления людей», — сказала Татьяна Протасеня.

Она добавила, что если раньше на торжественную церемонию отводилось 20 минут, то сейчас время увеличилось до 30 минут, чтобы пары и гости не пересекались между собой. Также предприняты и профилактические меры. После каждой регистрации специалисты проводят дезинфекцию помещения.

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Татьяна Протасеня отметила, что переносы регистрации брака в Слуцке единичны: кто-то перенёс дату на май, кто-то — на июнь-июль.

Тенденция

Стоит отметить, что всё больше слуцких молодожёнов предпочитают скромную роспись вдвоём, без гостей. «Ещё с прошлого года в Слуцке увеличилось количество пар, которые регистрируют брак в неторжественном формате. Сейчас также много пар, которые запланировали простую роспись. Это никак не связано с коронавирусом. Это скорее вопрос финансовой возможности молодожёнов», — сказала специалист.