«Не будьте безучастны в воспитании своих детей». Слуцкие спасатели обращаются к родителям

Дети — цветы жизни! Утверждение, которое не посмеет поставить под сомнение ни один родитель. Ведь именно дети вносят в жизнь взрослых людей какие-то новые добрые чувства и эмоции.

Мы всегда улыбаемся, когда улыбаются наши дети, гордимся ими за достижения высоких результатов, поддерживаем их в трудные минуты и в определённый момент уже не можем представить свою жизнь без них. С момента появления ребёнка в семье жизненные приоритеты родителей немного меняются, появляются какие-то ограничения, новые обязанности и ответственность, в том числе за безопасность детей.

Научить ребёнка основным правилам дорожного движения, пожарной безопасности, личной гигиены должно быть приоритетной задачей родителей. Конечно, в детских садах и школах педагоги проделывают большой объём работы по обучению детей основам безопасности жизнедеятельности, однако именно родители в первую очередь должны прививать детям правила безопасного поведения и, самое главное, своим примером показывать, как необходимо себя вести дома, на улице, в магазине и т. д. К счастью, в наше время создано огромное количество наглядно-изобразительной продукции, обучающих мультипликационных фильмов, различных познавательных игровых площадок, при помощи которых в игровой форме и привычной для ребёнка атмосфере беззаботности и веселья можно с пользой для всех хорошо провести время, при этом стать на порядок образованнее в вопросах безопасности.

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Уважаемые родители! Не будьте безучастны в воспитании своих детей, их жизнь и здоровье в ваших руках!