Для всех детей необходимо было создать одинаковые условия учёбы в 4-й четверти, соответственно, одинаковый критерий оценки. Действительно, получилось, что те родители, которые отправили детей в школу, не заботятся об их здоровье, но это же бред.

Ученики в школе будут писать контрольные, проверочные работы, а сидящие дома списывать с учебников. И где тут уровень оценки?

Почему было не попробовать дистанционное обучение хотя бы в гимназиях, лицеях, ведь технические возможности есть в этих учебных заведениях. И учитывая их статус, это было бы не только интересно детям, но и дало бы определённый толчок в поднятии престижа этого заведения.

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В общем, получилось как всегда: кто-то умный, а кто-то дурак.

Я считаю, если государственный орган принимает решение, оно должно быть обязательным для всех или в этом решении нет смысла. В школу — значит, всем, кроме больных. А не так: хочешь — иди, не хочешь — не иди.

Может, эти родители, которые не пустили детей в школу, и на работу будут ходить по желанию? Там же тоже можно заразиться и детей заразить, которых они любят, в отличие от тех родителей, которые отправили детей в школу.

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