На оживлённой трассе под Слуцком нашли 5-летнего мальчика на велосипеде. Он уехал на 3 км от дома

Около 20.10 в воскресенье, 19 апреля, в «дежурку» Слуцкого РОВД позвонила случчанка. Она рассказала, что по трассе Р23 в сторону Минска на четырёхколесном велосипеде по обочине едет мальчик, которому на вид около четырёх лет.

Незамедлительно туда был направлен наряд ДПС отдела ГАИ Слуцкого РОВД в составе старшего лейтенанта милиции Алексея Груши и старшего лейтенанта милиции Сергея Петракова.

Юный велосипедист, который представился Артемом, был обнаружен на 108 км автодороги Р-23 «Минск-Микашевичи» в районе развязки с автодорогой Р-43 «граница Российской Федерации — Кричев — Ивацевичи». Рядом с ребенком находились проезжавшие мимо граждане. Они остановились, чтобы узнать, что он делает на оживленной трассе. Инспекторы ГАИ доставили малыша и его велосипед в Слуцкий РОВД. К сожалению, ребенок не смог объяснить, где он живет и как зовут его родителей.

Реклама

Позднее выяснилось, что родители Артема, жители Слуцка, гуляли с детьми с 17 до 19 часов во дворе дома и не заметили, как их 5-летний ребенок уехал. Не обнаружив сына и его велосипед, начали искать на ближайших улицах. После чего родители около 21 часа обратились в милицию. Там им сообщили, что ребенок уже их ждет в РОВД.

Малыша вернули маме и папе, проведя при этом с ними профилактическую беседу. Стоит отметить, что родители характеризуется положительно, воспитывают пять детей.

К слову, маленький Артем на своем четырехколесном велосипеде от дома до места, где его нашли, проехал около трех километров.

Публикация обновляется.