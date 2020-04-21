Приходу в деревне Борок нужны волонтёры, чтобы пошить защитные костюмы для слуцких медиков

Отдел новостей
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Протоиерей Георгий Петровский попросил помощи у случчан. Уже закуплен материал для пошива средств индивидуальной защиты, есть выкройки, но нет людей, которые смогли бы раскроить ткань и заняться шитьём.


Объявление опубликовано на сайте прихода храма преподобного Симеона Столпника деревни Борок:

«Очень отрадно, что учителя и ответственные родители 6, 11, 13-й школ Слуцка не остались равнодушными. На сегодняшний день ими уже пошиты средства индивидуальной защиты — маски, и более 460 из них уже переданы в Слуцкую ЦРБ. Поэтому, уважаемые медработники, если вы нуждаетесь в масках, обращайтесь!

Также работникам больницы не хватает таких средств индивидуальной защиты, как одноразовые бахилы, нарукавники, защитные костюмы. Мы обратились в ателье, в котором мастера-закройщицы разработали лекала для пошива этих средств индивидуальной защиты. Уже закуплен спанбонд.

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Покорнейше прошу всех неравнодушных, кто немножко владеет швейной машиной, поучаствовать в этом добром деле.

Нужно:

  • раскраивать ткань;
  • смётывать;
  • сшивать на машине.
Напоминаю, что данные средства индивидуальной защиты являются одноразовыми. Это значит, что они используются единожды, после чего утилизируются. Поэтому не нужно иметь специальных профессиональных навыков, чтобы их пошить".

С кем связываться:

  • протоиерей Георгий Петровский — (8 029) 119 83 90
  • Татьяна — (8029) 117 82 00
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