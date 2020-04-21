Про магазины, работу, учёбу и статистику… Как карантин изменил жизнь моей семьи (рассказ случчанки, живущей в Канаде)

Канада ввела карантин 25 марта, когда распространение заболевания начало шокировать количеством и скоростью нарастающих заражений и смертей, а также предвещало перегрузить систему здравоохранения.

Как раз заканчивались весенние каникулы у школьников, и Канада призвала граждан вернуться домой и закрыла границы. В течение первой недели после этого обращения почти миллион канадцев досрочно прервали свои отпуска и вернулись в страну.

Сегодня в Канаде закрыты детские сады, школы и университеты, отменены все представления и соревнования, запрещён вход на детские площадки и во многие парки, рестораны обслуживают только с доставкой на дом или через специальное окно, досрочно свернули хоккейный сезон. Открыты больницы, продуктовые магазины, аптеки и заправки. Ходит общественный транспорт. Выход в город только по мере крайней необходимости. За несоблюдение карантинного режима — штрафы от 750 канадских долларов и выше и до трёх лет тюремного заключения.

Как отреагировали канадцы на карантин

Канадцы ― нация послушная. Карантин в большинстве случаев уважают. Соблюдают дистанцию в два метра друг от друга, гуляют только по своей улице и не далее 100 метров, часто моют руки, носят маски и перчатки — и вместе с тем по возможности остаются дома. Паники в Канаде нет. Хаос творился только в первые два дня после объявления карантина. Впервые за долгое время канадцы столкнулись с такой неопределённостью, а потому стали запасаться товарами первой необходимости и продуктами впрок. В магазины выстроились очереди, а внутри опустошили практически все полки. Маски, антисептики и туалетная бумага моментально оказались в дефиците. Дальше пропали мука и всё для выпечки, настольные игры, а из последнего наиболее ходового товара ― машинки для стрижки и краска для волос. К слову, имбирь и лимоны особым спросом не пользуются и стоят около 5 канадских долларов за килограмм.

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Люди теряют работу

Те компании, сотрудники которых могут продолжать работу дистанционно, перешли на удалённый режим. Но так повезло далеко не всем. Из-за временного закрытия огромного количества учреждений на неопределённый срок без работы в марте остались более миллиона человек — и эта цифра продолжает расти.

Государство одобрило пакет помощи на 73 миллиарда канадских долларов на выплаты пособий тем, кто потерял работу и доход, а также на дополнительные выплаты бизнесам, которые продолжают работать в сокращённом режиме, чтобы удержать их на плаву. И вместе с тем огромное количество канадцев, потеряв основной источник дохода, с трудом сводят концы с концами и не справляются с выплатами по счетам и кредитам. Уже более шести миллионов граждан подали заявку на экстренную COVID-19 помощь от государства.

Медицина тоже испытывает трудности

Медицина в Канаде бесплатная. Но и она испытывает определённые трудности. Многие больницы попросили медперсонал, который уже на пенсии, вернуться к работе. Приглашение приняли не все. На этот момент в больницах ограниченное количество вентиляторов, масок, защитной одежды и антисептиков.

Многие заводы перепрофилировали под производство дезинфицирующих средств и пошив масок. Не остались равнодушными и добровольцы: сами шьют маски и снабжают ими больницы.

Как учатся дети

Школы и университеты перешли на дистанционное обучение через интернет. Единой системы для этого нету, и поэтому каждый учитель выбрал тот заочный метод подачи материала на рекомендованных платформах, который, по их мнению, лучше подходит для учеников. Всем нуждающимся семьям помогли с компьютерами и Wi-Fi.

Статистика по коронавирусу в свободном доступе

Пока число заражений в Канаде с её 35-миллионным населением ежедневно стремительно растёт. Согласно официальной статистике, на 14 апреля сделано 450 717 тестов на коронавирус, болезнь подтверждена у 26 146, умерло 823 человека. Прогнозы до конца апреля неутешительные: даже в условиях карантина в течение следующих месяцев в Канаде прогнозируют 4400−44 000 смертей от коронавируса. Анализ нынешних данных подтверждает, что без карантина ситуация уже была бы катастрофической.

Вся информация по коронавирусу и обстановке в стране, в отдельных провинциях и городах публикуется на специальных официальных сайтах. Каждый день премьер-министр Канады Джастин Трюдо проводит брифинги и обращается к нации. По его словам, нынешнее социальное дистанцирование и самоизоляция могут остаться в силе в течение следующих 12−18 месяцев.

Школьник рассказал про свой карантин: все дни одинаковые

«Ужо амаль месяц мы сядзім у хаце. На вуліцу можна хадзіць толькі недалёка. З сябрамі размаўляем толькі праз тэксты. Школа цалкам праходзіць у анлайне, — распавёў Мiкола. — Трэба самім складаць расклад і працаваць-вучыцца. Мне гэта зусім не падабаецца. Але затое я магу даўжэй спаць раніцай…

Яшчэ мы з сям’ёй займаемся рознымі рэчамі: гатуем, малюем, займаемся спортам каля хаты. Здаецца, ужо перачытаў усе кнігі, што ў нас былі. Надакучвае рабіць тыя ж рэчы кожны дзень. Усе дні аднолькавыя. Я і не ведаю, які сёння дзень тыдня. Калі надвор’е дрэннае, дык не можам нават на двор пайсці. Усё гэта новае для ўсіх. Нават настаўнікі ў школе з новымі тэхналогіямі губляюцца і не ведаюць, што і як рабіць. Няма чаго і распавесці…"