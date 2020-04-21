Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода возрастает количество ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов и других механических двухколёсных транспортных средств. Основным фактором, увеличивающим тяжесть последствий таких происшествий, является несоблюдение требований об использовании мотошлемов при движении на мотоцикле или мопеде.

Об этом «Кур'еру» рассказал Дмитрий Семибратов, старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

Анализ аварийности свидетельствует, что проблема недостаточного уровня дисциплинированности водителей мотоциклов и мопедов (скутеров) по-прежнему остаётся актуальной и нередко является причиной либо сопутствующим фактором совершения дорожно-транспортных происшествий.

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Как показывает многолетняя практика, чаще всего в таких авариях травмируются и погибают молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, которые управляют мотоциклами без водительского удостоверения и нередко в состоянии алкогольного опьянения. Именно эти два условия становятся причинами тяжких последствий.

Слуцкая ГАИ напоминает, что в соответствии с законодательством,

на категории «АМ» (скутеры) и «А1» (мотоциклы объёмом двигателя до 125 куб. см включительно) без прохождения подготовки (переподготовки) в учебных организациях к сдаче экзаменов на право управления ТС допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста.

(скутеры) и (мотоциклы объёмом двигателя до 125 куб. см включительно) без прохождения подготовки (переподготовки) в учебных организациях к сдаче экзаменов на право управления ТС допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста. на категорию «А» (объём свыше 125 куб. см) — с 18 лет.

В обоих случаях сдаются теоретический и практический экзамены.

Желающие получить водительское удостоверение на право управления мопедом (скутером) категории «АМ» сдают только теоретический экзамен.

При предоставлении права управления ТС категории «А» одновременно предоставляется право управления ТС подкатегории «А1» и, наоборот, в случае достижения лицом 18-летнего возраста.

Экзаменуемый должен выполнить следующие элементы:

движение по прямой с переключением передач с низших на высшие и наоборот;

управление на минимальной скорости, не опуская ног с подножки («колейная доска»);

выполнение поворотов и разворотов малого радиуса (габаритные «круг», «змейка», «восьмёрка»).

Практический экзамен на мотоцикле считается несданным в случаях, если экзаменуемый:

не выполнил элемент «колейная доска»;

не выполнил элемент «восьмёрка»;

дважды заглушил двигатель при трогании с места;

дважды не смог выключить передачу при остановке с работающим двигателем.

Для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категорий «АМ», «А1», «А» следует обращаться в регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ по месту жительства.

При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, действующую медицинскую справку о состоянии здоровья и годности на право управления транспортными средствами категорий «АМ», «А1″,"А», документы, подтверждающие внесение оплаты.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам. Если вы стали свидетелем передвижения нетрезвого мотоциклиста или автолюбителя либо вам известно, что кто-то управляет своим «железным конём» без водительского удостоверения, то незамедлительно позвоните на линию 102. Только совместными усилиями мы сможем добиться безопасности на дорогах.

Во избежание ДТП отдел ГАИ Слуцкого РОВД настоятельно рекомендует водителям механических двухколёсных транспортных средств и велосипедистам соблюдать ПДД.

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