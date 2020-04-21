На сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса не теряет актуальности, а судя по данным Минздрава, набирает обороты. В начале апреля в Беларуси ввели ряд ограничительных мер, за выполнением которых следит в том числе и милиция.

Подробнее об этом «Кур'еру» рассказал Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе.

Милиция контролирует самоизолированных

«Чтобы избежать новых случаев заражения коронавирусом, сотрудники Слуцкого РОВД вместе с работниками Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии ежедневно следят за соблюдением режима самоизоляции жителями города и района», — отметил Александр Станкевич.

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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. За нарушение требований самоизоляции (оставление места проживания без крайней необходимости) предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 23.4 КоАП РБ, нарушитель может получить штраф от 2 до 50 базовых (от 54 до 1350 рублей) или к нему может быть применён административный арест.

НАРУШИТЕЛИ. Сотрудники милиции выявили уже 3 факта нарушения режима самоизоляции. В отношении лиц, нарушивших его, начат административный процесс.

«Судом Слуцкого района лица, нарушившие режим самоизоляции, привлечены к административной ответственности и подвергнуты штрафу в сумме 30 базовых величин (810 рублей) каждый», — рассказал Александр Станкевич.

Слуцкий РОВД призывает граждан, находящихся на самоизоляции, неукоснительно соблюдать установленный порядок самоизоляции.

Уважаемые граждане! Соблюдая режим самоизоляции, вы осуществляете заботу о своих близких и знакомых, жителях нашей республики, работниках медицинских учреждений.

Кто подлежит самоизоляции в Беларуси

В соответствии с постановлением Совмина от 8 апреля 2020 года № 208 «О введении ограничительного мероприятия», самоизоляции подлежат граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства:

имеющие инфекцию COVID-19;

относящиеся к контактам 1-го уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19 (в течении 14 календарных дней с даты последнего контакта);

относящиеся к контактам 2-го уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов (на период наличия указанных симптомов).

Что обязаны те, кто находится на самоизоляции

Не покидать места проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учёбы), объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением следующих случаев крайней необходимости:

посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров;

вынос бытовых отходов в ближайшее место сбора отходов.

При этом, выходя из жилого помещения в случаях крайней необходимости, необходимо использовать маску и не допускать контактов с другими лицами.

Если вам стало известно о фактах нарушения требований самоизоляции, необходимо информировать Слуцкий РОВД по телефону 102.