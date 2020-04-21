В группу «Кур`ера» в соцсети «ВКонтакте» пришло письмо от читательницы, которая поражена поведением случчан в магазинах во время пандемии.

«Люди сошли с ума. Зашла утром [перед Пасхой] в один большой магазин и ужаснулась. Очереди большие, а никто не держит дистанцию. Атмосфера спёртая. Лишь часть покупателей была в масках. Толкутся, трогают товары один за другим. А ведь большая часть заражений происходит от тех, кто пока ничего плохого не чувствует. Наверняка, в городе есть заражённые и сколько их, которые не знают об этом. Просто безумие! Вы что, верите, что от коронавируса никто не умрёт или вас минует? Позор Слуцку!» — написала она.

Эта публикация вызвала большой резонанс и дискуссию, собрав сотню комментариев. Читайте обзор.

Большинство уверены, что это просто паника

Максим Ковалевский: «700 человек в фирме, ездим по Европе. Никто не заболел. Сам сейчас еду в Германию, потом в Италию, где в каждой из этих стран по 150 тысяч заболевших. И ни у кого никакой паники. А тут в Слуцке в магазин сходили, всё — катастрофа».

Света Ценок: «Мне кажется, что дело не в катастрофе, а в том, что люди сами со всех ног бегут к катастрофе. Хотя всё, что надо — просто держать дистанцию».

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Анастасия Жерко: «Автор только сейчас стал задумываться о том, что все трогают руками продукты питания и не только. Простите, но если вы думаете, что маски и перчатки спасут вас, то вы ошибаетесь. Люди подвергаются психологической панике и многие забывают о здравом смысле. Я сама медик и ничего не боюсь, я к этому отношусь адекватно».

Аня Валетко: «Грипп каждую зиму ходит, но почему вас не волнует, что люди дистанцию не держат и маски не носят. Перестаньте истерить, ходите в маленькие магазины, где меньше людей. Силой на всех маски не надеть».

Виталий Прокопчук: «Маска ваша не работает. Зачастую люди даже не понимают зачем её надели. То нос почешут, то булочки едят руками в тех перчатках, которыми только что открывали дверь магазина. Посмотришь на таких и понимаешь, что кроме паники, больше ничего в головах нет. Ни понимания ситуации, ни понимания, как соблюдать банальные правила поведения».

Это проблема не города, это проблема — людей

Nastya Parfianovich: «Человек пришёл за продуктами и надеялся, что люди, как минимум, дистанцию держат, но они не оправдали надежд. /…/ В магазин придётся ходить по-любому, но я согласна с автором, что нужно соблюдать дистанцию».

Алёна Белова: «Такое ощущение, что такие проблемы только в Слуцке. Это проблема не города, это проблема — людей. Никто не понимает просто, что из этого может получиться».

Дмитрий Рыболовлев: «Все страны глупые, только „Бульбаши“ самые бесстрашные и умные. Все знают про маски, дистанцию и вирус. Баранов надо пасти. Но нет пастуха — нет и порядка».

Вероника Шпаковская: «Мой совет автору. Не выходи из дома, не ходи на работу, не пользуйся общественным транспортом, не ходи по улице (потому что вирус везде). Надевай одноразовые перчатки, маску меняй каждые два часа, проводи дезинфекцию каждый час. А ещё в магазине не покупай такие продукты, которые без упаковки. Например, овощи, фрукты, мучные изделия. А тем, кто не боится, живите своей обычной жизнью. От этого никто не застрахован. Даже самые защищённые медики заболевают этой заразой».

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