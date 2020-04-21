«Украла молоко, потому что детей кормить нечем»… В хозяйстве под Слуцком директор и работница написали друг на друга заявления в милицию

В Гольчичах случился конфликт между директором и работницей местного сельскохозяйственного предприятия. В результате у женщины-осеменатора повреждён коленный сустав, она в гипсе. «Кур'ер» узнавал, что случилось.

Что говорит директор

Леонид Петрушеня, директор ОАО «Гольчицкое», пояснил, что работница вынесла с фермы 9 литров молока.

«И это не первый раз, — говорит директор. — Прощал, прощал. Кодировал, кодировал. Она всё равно продолжает… Я проследил за ней [на машине до дома]. Она — во двор и утекать. За сараями подвернула ногу. Я гляжу — лежит. Говорю: „Ну что, удрала?“. Забрал молоко, сфотографировал, занёс в колхоз — сдал. Я её пальцем не трогал, не дотронулся до неё».

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Что говорит работница

Наталья, осеменатор ОАО «Гольчицкое», рассказала, что действительно вынесла молоко. Ей было нечем кормить детей. «Зарплата у нас на работе маленькая — 300 рублей. Сейчас подняли, а на сколько они подняли — не знаю, — рассказывает Наталья. — Я взяла на работе молоко, чтобы никто не видел. И я уже домой заехала во двор, уже закрывала калитку. А он ехал на машине и увидел. И за мной во двор. Хотел забрать это молоко, толкнул меня, я упала. Он забрал это молоко и уехал. А вот я сейчас нахожусь в гипсе. Повреждение коленного сустава.

У меня четверо детей. Муж не помогает. Я просила [директора] этого молока мне выписать. Даже со мной ходила ветврач уговаривала его — ни в какую. Он уже давно никому не выписывает. Раз просил у нас один дедушка старенький, так через райисполком [директор разрешил] чтобы только выписали.

Я упала — он даже руку не подал, чтобы поднять. Развернулся и ушёл".

Что говорит милиция

В Слуцком РОВД «Кур'еру» рассказали, что по факту мелкого хищения на сельхозпредприятии и имеющихся у Натальи полученных телесных повреждений проводится проверка.