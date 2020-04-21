Вопрос-ответ. Правда ли, что земля в огородах Слуцкого района слишком сухая для посевов и нас ждёт неурожай

Случчане сообщают «Кур'еру», что в апреле земля на приусадебных участках по ощущениям сухая. Люди беспокоятся за будущий урожай, потому что прошедшей зимой почти не было снега, а значит, и талых вод. Тема возможного неурожая из-за сухой земли, судя по наблюдениям корреспондентов газеты, в эти дни активно обсуждается среди случчан.

Слуцкий фермер Геннадий Романов сказал «Кур'еру», что недобор урожая будет в любом случае, даже если пойдут дожди. «Почва у нас пропитывается талыми водами, — сказал фермер. — Сейчас нужен большой поток дождей, чтобы влага продержалась до лета.

У нас климат становится похож на лесостепи. Это район Киева и Воронежа. Если это будет действительно так, то надо смотреть на то, какие культуры и как выращивают в похожих условиях".

Метеорологи: влаги достаточно

Как пояснила «Кур'еру» Надежда Пашко, начальник метеостанции «Слуцк», запасы влаги в почве зависят от её структуры. В Слуцком районе она не везде одинаковая: где-то почва супесчаная, а где-то — суглинистая. Соответственно, в супесчаных почвах влаги будет меньше, чем в других.

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«В первой половине апреля осадков практически не было. Почва подсохла, но это не означает, что есть недостаток влаги. Во всяком случае, у нас таких данных нет.

Существуют нормы влаги в почве для разных культур. Мы осматриваем посевы озимых. Они перезимовали хорошо. Запасы влаги в почве удовлетворительные. Дальше, если осадков не будет, а температура будет повышаться, то ситуация изменится", — сказала начальник метеостанции. По словам Надежды Пашко, обычно весной, когда люди начинают копать огороды, то видят грязь и думают, что это нормально. Но на самом деле это чрезмерное увлажнение почвы. В этом сезоне не так: почва рассыпчатая, немного клеящаяся. Но это совсем не значит, что влаги недостаточно.