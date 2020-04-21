На уроки пришли по 30−40% учеников… Слуцкие учителя рассказали про первые дни четверти и как относятся к дистанционному обучению

Прошли два дня заключительной четвёртой четверти. По усреднённым подсчётам в школы пришли 30−40% учеников, остальные занимаются дома. «Кур'ер» спросил учителей, как прошли первые дни их работы и какую нагрузку они получили в итоге.

Наталья (имя изменено), педагог высшей категории одной из слуцких школ:

«Моё мнение, конец третьей четверти надо было сдвинуть на 2−3 недели, а потом — в самый пик коронавируса — сделать каникулы, например, с 20 апреля. Либо начинать четверть вовремя и не идти на поводу у родителей. Либо эпидемиологам и медикам предлагать варианты и график карантина для каждого населённого пункта — по эпидемиологической ситуации. Но для этого нужны волевые решения чиновников Минобразования и Минздрава, санслужбы. А их не было, как нет и сейчас.

Я очень недовольна позицией и Минобразования, и Минздрава. Если не они, то кто должен в такой чрезвычайной ситуации удерживать порядок, представлять информацию, налаживать процесс?

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Если мы, учителя не чувствуем поддержки своего министерства, то зачем тогда оно, зачем эта армия чиновников, не готовых принимать решения?

Самое обидное в этой ситуации, что министерства и областные управления оказались не готовы взять на себя ответственность за какие-то нетрадиционные решения, а в итоге расхлёбывать будем все мы — учителя, родители и дети, особенно, которым в этом году сдавать ЦТ и поступать.

Всю ответственность чиновники переложили на нас: хотите — учите в школе, хотите — учите дистанционно. А как? Министерство образование за всё время пандемии, которая объявлена в феврале, даже не озаботилось созданием хотя бы 10-минутных видео-уроков для разных предметов для дистанционного обучения. То, что сейчас на скорую руку подготовили в одном из педуниверситетов и передали нам для ведения дистанционного обучения, — это бессмысленная трата времени и ресурсов.

Хотя лично я против дистанционного обучения, а в базовой школе — категорически против! Мне, учителю высшей категории, чтобы подготовиться к уроку надо, как минимум, 45 минут, чтобы понятно донести до своих учеников материал, чтоб они ушли с урока, и 80% нового материала осталось у них в головах. У меня вопрос — как с этим справятся родители, вернувшиеся уставшие с работы, а тем более дети самостоятельно?

Дистанционное обучение тяжелей даже не в три раза, а в шесть раз. Очень жаль, что родители этого не понимают, а дети относятся к этом по-детски. А как представляется дистанционное обучение в сёлах, где и интернет-то не везде есть?"

Екатерина (имя изменено), учитель городской школы:

Процентов 30 примерно. В некоторых классах 8−10 человек. Есть по три. С теми, кто пришёл — по самому процессу образования всё хорошо. По крайней мере у меня. Всё объяснишь, разберёшь, куча форм работы. Сидят дети в одном кабинете. Хотя тут от позиции учителя зависит. Некоторые боятся, детей подальше отсаживают.

Проблема с теми, кто остался дома. На учителей огромнейшая нагрузка. Задания надо разослать — и чтобы пройденное в классе усвоили, и домашнее. А как это проверить? Шлют фото, кучу вопросов, оценить невозможно: списал или не списал.

Рассылаем и ссылки, и задания, и параграфы. Задания есть в электронных дневниках, некоторые группы создают, но отвечают в личные сообщения. Ибо если один ответил в группе, то все ответ прочитали. Трудность в том, что это занимает массу времени. До 10 вечера могут высылать ответы. Сразу не посмотришь — запутаешься. А это дети, им скучно, с учителем и словом хотят переброситься.

Про нагрузку никто ничего не говорил. Пока, похоже, просто часы уроков. А времени, по опыту первого дня, — весь день. Возможно перестроимся как-нибудь.

В классах детей рассаживаем. Средства есть в фойе, руки мыть напоминаем. В столовой тоже за столы по два чел рассаживаем.

Про зарплату пока не говорят, сомневаюсь, что дополнительную нагрузку оплатят. А вообще хотелось бы определенности и единого подхода".

Анна (имя изменено), учительница сельской школы в Слуцком районе:

Марина (имя изменено), учительница начальных классов одной из школ Слуцка:

«Я спрашивала у других учителей. У них тоже хаос. Никто ничего толком не объясняет, как учить тех, кто не пришёл. Почти все без масок: и дети, и администрация, и учителя. Не во всех классах можно открыть окно на проветривание. В общем — дурдом. Так и в деревнях. Сказали передать детям задания. А как? Никто не интересуется. Учителя передали задания на неделю. А дети разве будут выполнять? Если только самые сознательные старшеклассники».«В принципе нас всех инструктировали. Дистанционное обучение не застало врасплох. Сначала мы первую неделю каникул готовились к нему, потом — вторую, когда их продлевали.

Читала на сайтах, где родители пишут: «что там за учителя», «они старики, пенсионеры», «не могут работать, у них нет навыков». В нашей школе все люди мобильные — тут же подхватывают новые веяния. Уже и не знаю, где есть такие учителя, которые не владеют компьютером. Всё у нас это есть. Мы были готовы работать дистанционно, если бы нам сказали.

В первый день четверти, как мы и планировали, пришло 30−40% учеников. Накануне мы опрашивали родителей, были в курсе количества учеников. Кто был готов не идти категорически, они и сидят дома.

До нас довели то, что работать мы будем. Когда выходили в первый день, ещё были шансы, что перейдём полностью на дистанционное обучение, то теперь поняли, что нет. Учёба в полном разгаре. Во второй детей прибавляется на один-два человека.

По новому постановлению, если ученик не явится в школу, то можно будет по трём четвертям поставить годовую оценку. Но мы должны родителей предупреждать, когда проводятся контрольные, то может дети и придут.

Пока родители пишут заявления до 4 мая, что дети буду учиться дома. На это время за ребёнка несут ответственность родители.

ВОЗ рекомендовал дистанционное обучение, и мы были настроены на него. Потому что учителя контактирует с большим количеством детей: в одном классе — с пятью, в другом — с пятью. В итоге у тебя после 6 уроков контакт — 200 человек. Но все начали работать, как будто не было и каникул".