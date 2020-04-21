В условиях пандемии компании пытаются минимизировать расходы, чтобы дотянуть до восстановления спроса и полноценной работы отраслей экономики. Они отменяют выплаты премий, сокращают время работы сотрудников, отправляют их в отпуска.

Чтобы не закрываться и не увольнять сотрудников, просят правительство их поддержать, например, перенести социальные выплаты в Фонд соцзащиты населения на более поздний срок. TUT. BY разъясняет, что ждёт в этом году ФСЗН и зависящих от него людей.

Бизнес просит отсрочку отчислений в ФСЗН. Не потеряю ли я из-за этого страховой стаж?

34 из 35% положенных взносов наёмных работников напрямую в ФСЗН перечисляют наниматели. То есть если на зарплаты сотрудников компания тратит 50 тысяч рублей, то ещё 17 тысяч наниматель перечисляет в Фонд соцзащиты населения. Для бизнеса в условиях отсутствия доходов это существенные расходы. Поэтому бизнес хотел бы получить отсрочку и рассрочку отчислений в ФСЗН на 3−4 месяца.

Отсрочка выплат в ФСЗН никак не скажется на большинстве работников, потому что они всё равно будут уплачены. Сложности могут появиться у тех работников, которые готовы выйти на пенсию уже в этом году или в начале следующего. Вот для них могут быть важны отчисления за каждый месяц этого года. Если в отсутствие выплат взносов в ФСЗН им не будет идти страховой стаж, то они могут попасть в пенсионную ловушку. Поэтому тут встаёт вопрос: как правительство будет учитывать подобные нюансы, если решение об отсрочке и рассрочке будет принято?

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Если бизнесу разрешат не платить налоги и взносы, это же плохо для бюджета?

Речи о полной отмене налогов и других выплат государству не идёт. Вопрос в том, чтобы организациям разрешили заплатить всё положенное через несколько месяцев, когда они снова начнут зарабатывать. В этом случае в ближайшие один или несколько месяцев налоговые доходы бюджета сократятся, но недоплата компенсируется после так называемых налоговых каникул. То же касается платежей в Фонд соцзащиты населения, наниматели внесут выплаты за апрель, например, в октябре-декабре.

Если сейчас не помочь компаниям на время сократить расходы, то часть из них может закрыться. В этом случае бюджет не будет получать налоги от прекративших деятельность компаний. А ФСЗН недосчитается социальных выплат на уволенных работников.

Люди пишут петиции за введение карантина. Что тогда случится с зарплатами и пенсиями?

Здесь есть несколько важных моментов. Если в Беларуси введут карантин, это значит, что люди фактически не будут работать. Маловероятно, что наниматели продолжат платить им зарплаты.

Если компания ничего не производит и не продаёт, у неё нет доходов, чтобы платить работникам. А если не платятся зарплаты, то не платятся и взносы в ФСЗН. В одних странах во время карантина государство помогает компаниям, чтобы они платили своим работникам если не всю, то хотя бы часть зарплаты. В других — людей поддерживают напрямую из бюджетных денег. В Беларуси нет возможности поддерживать доходы в условиях неработающей экономики.

В то же время карантин перечислен в списке случаев, когда выплачивается больничный. То есть если в стране вводится карантин, то работникам, которые вынуждены его соблюдать, выплачиваются больничные из ФСЗН. Очевидно, что одновременная официальная отправка на карантин всех работников страны потребует выплат, значительно превышающих бюджет фонда.

Государство однозначно не оставит пенсионеров без пенсий. А как помогать тем, кто останется без работы или будет долго находиться на больничных, предстоит решить профильным ведомствам.

Сейчас, к примеру, людям, которые находятся под наблюдением медиков из-за вероятности быть переносчиками вируса, оформляют больничные.

Но пока президент настаивает на том, чтобы не вводить в Беларуси карантин.

Как вообще кризис скажется на ФСЗН?

Доходы бюджета, а вместе с ним и ФСЗН, в 2020 году, скорее всего, будут ниже, чем планировалось. Это неизбежные последствия кризиса. Так как в марте большинство предприятий работало в штатном режиме, то за тот месяц если и будет ухудшение по социальным выплатам в ФСЗН, то небольшое. Но уже апрель может показать другую картину. Одни организации предпринимают превентивные меры, ожидая снижения своей экономической деятельности, другие уже ощутили снижение результатов, а третьи вообще временно приостановили работу. Как следствие, уменьшается зарплатный фонд организаций, что влечёт за собой сокращение поступлений в ФСЗН.

Комментарий специалиста

Таиса Прилищ, начальник Слуцкого райотдела ФСЗН:

«Люди стараются самоизолироваться. Из-за этого у многих предпринимателей стало намного меньше клиентов, доходы упали. Некоторые вынуждены временно закрывать бизнес и распускать работников в отпуска за свой счёт. Отсюда и возникает вопрос: как скажется в будущем самоизоляция?

Если человек ушёл в отпуск за свой счёт, ему зарплата не начисляется. Значит, и страховые взносы за него не уплачиваются.

Люди должны понимать, что время отпуска за свой счёт не идёт в страховой стаж. Этот период не засчитают при выходе на пенсию.

Если по решению работодателя работника отправили в отпуск с сохранением части зарплаты, например, 2/3 тарифной ставки, то страховой взнос работодатель должен уплачивать с этой суммы.

В таком случае страховой стаж не прерывается.

Советую всем — и работникам, и работодателям — ответственно и внимательно подходить к вопросам уплаты взносов в ФСЗН, чтобы потом не было неприятных сюрпризов и проблем со страховым стажем".

Справка. Инструменты для дистанционной работы со Слуцким райотделом ФСЗН:

портал Фонда социальной защиты населения (portal.ssf.gov.by),

электронная почта (slur@minskreg.ssf.gov.by),

телефонная связь (801 795 52 455).