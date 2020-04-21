Дистанционного обучения у нас не получится. Учителя не готовы. Даже не технические проблемы, их при желании можно решить. Но нужно много учиться, чтобы освоить дистанционное обучение. На это педагогов никто не ориентировал. Главное, на что ориентировали, — больше дипломов разных конкурсов и олимпиад.

На самообразование учителя для освоения технологии смешанного обучения, дистанционной работы с учащимися никто не обращал внимания. Только энтузиасты продвигались в этом направлении. Эти учителя считаются чудаками во многих коллективах, особенно где большинство педагогов 40+. Поэтому «дистанционка» не получится. Я проработала в школе больше 30 лет и знаю, о чём говорю.

Как давать детям задания в случае «дистанционки» — нужно знать технологию. И как проверять, и как ставить оценки. Всё это решаемо. Учителя, владеющие технологией смешанного обучения, смогут это сделать. И вопросов от родителей не будет: почему одни так учатся, другие — так. Хочется перефразировать испанского учёного-микробиолога: вы платили премии учителям за дипломы учеников. А педагогов, которые шли впереди всех и осваивали современные технологии, вы не замечали или выживали. Теперь пусть те, кому вы платили, организуют дистанционное обучение, «перевёрнутый класс» так, чтобы родители не скандалили.