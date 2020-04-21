По просьбам случчан автопарк вернул несколько рейсов. Новое расписание скачайте здесь

Из-за многочисленных обращений случчан администрация автобусного парка № 2 решила вернуть некоторые городские маршруты. Обновлённое временное расписание начнёт действовать с завтрашнего дня, 22 апреля.

Об этом «Кур`еру» сообщила Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок АП-2.

В расписание городских маршрутов в рабочие дни вернули следующие рейсы:

№ 2: 7.20 (отправление от мясокомбината), 8.02 (отправление от РСУ);

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№ 3: 7.32 (отправление от мясокомбината), 8.06 (отправление от ул. Социалистическая);

№ 4: 8.34 (отправление от автовокзала), 9.03 (отправление от д. Лучники);

№ 5к: 5.57 (отправление от АП-2), 6.21 (отправление от ул. Чехова);

№ 5к: 6.37 (с пометкой 5д) (отправление от АП-2), 7.05 (с пометкой 5д) (отправление от ул. Чехова);

Маршрут № 4 Автовокзал — СЭС в 11.54 — отменён.