Детей могут аттестовать по итогам трёх четвертей. Такая возможность есть

В понедельник, 20 апреля, школы возобновили работу. По отзывам педагогов и родителей, на занятия пришли примерно 30% учеников, остальных родители оставили дома. Учителя столкнулись с рядом вопросов: ставить ли «н» в журналах, как организовать обучение для тех, кто остался дома, как контролировать освоение ими материала. В Минобразования сообщили, что детей могут аттестовать по итогам оценок за три четверти. Об этом на канале «Беларусь 1» заявил замминистра образования Александр Кадлубай.

Вести или не вести ребёнка в школу, носить или нет маску — решение принимают родители, а школа должна организовать учебный процесс и выполнять профилактические и гигиенические меры: проветривать классы, дистанцировать учеников, следить за соблюдением режима мытья рук.

«Масочный режим как таковой необязателен. Никто не понуждает присутствовать непосредственно в маске несовершеннолетнего, — сказал Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси. /…/Важно не только надеть маску, но правильно и, главное, вовремя её снять, разумеется, по-соседски не передавая однокласснику. Разумный подход прежде всего».

Для продолжения учебного года и освоения материала учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету скорректировали: объединили темы, убрали обобщение и повторение.

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«Что касается родителей, которые оставили сегодня своих детей дома, это их право. Мы говорим о том, что для нас не ново, когда ребёнок остаётся дома по болезни либо по заявлению родителя. Он может получить задание для обучения. Кроме того, никто не запрещает связаться с классным руководителем с просьбой наладить обратную связь с педагогом, чтобы получить консультацию. Он может эту консультацию получить очно, если он боится большого скопления детей, в 6-й школьный день в субботу, может получить после занятий», — подчеркнул замминистра.

А вот ставить ли «н» в журнале посещаемости, как оценивать знания при очном и заочном обучении, решения пока нет. Соответствующий документ в Минобразования примут в ближайшие два дня.

«Я не исключаю то, что родители, как они высказываются в комментариях, посчитают, что здоровье их детей первичнее. В таком случае дети будут аттестованы по итогам тех отметок, которые они получили в 3 четвертях. Это позволяют правила аттестации», — сказал Александр Кадлубай.