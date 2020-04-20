«На дорогу рядом с деревней сел самолёт». Как воевал штурман Александр Адзериха из деревни Беличи

В семье Адзериха из деревни Беличи Слуцкого района на войну ушли три человека: отец Пётр и двое его сыновей — Александр и Иван. Домой вернулся только один — лётчик Александр Адзериха. Его родные рассказали «Кур'еру», о каких военных эпизодах вспоминал фронтовик и какие сведения они нашли в военных архивах.



Прилетел на самолёте в деревню, чтобы узнать судьбу семьи

Удивительный случай произошёл в д. Беличи в 1944 году после освобождения Случчины от фашистов. Старожилы помнят об этом до сих пор. На дорогу рядом с деревней со стороны д. Чалевичи (Целевичи) сел самолёт По-2, «кукурузник». Из самолёта спрыгнул лётчик и побежал по дороге в Беличи. Мужчина из ближайшей к полю хаты вышел ему навстречу, спросил: «Поломался, сынок?» Жители деревни, очевидцы события, не могли понять, что произошло. Лётчик забежал во двор Матрёны Адзерихи. Соседи услышали радостные возгласы — сын Александр прилетел, чтобы узнать о судьбе своих родных. Радуясь встрече и плача, мать рассказала ему, что его отец на фронте, младшие братья и сёстры живы и здоровы. Всего несколько минут был дома Александр. Все жители деревни провожали лётчика к самолёту, который поднялся в небо, пролетел над деревней и скрылся за горизонтом. Война продолжалась…

Был строителем, а стал лётчиком

Александр Адзериха родился в деревне Беличи Слуцкого района. Его отец Пётр работал в колхозе конюхом, а мать Матрёна в молодости была сельской учительницей в Беличах и Квасыничах. Школ до революции в деревнях не было, учительница и ученики «ходили по хатам»: уроки проводили то в одном доме, то в другом - по договорённости. Александр был старшим сыном в многодетной семье, где было 10 детей. До войны окончил 7-летнюю школу в д. Чалевичи (Целевичи), получил профессию строителя в школе ФЗУ в Могилёве, работал на стройках в Харькове, Черкассах. Во время учёбы в Гомельском индустриально-строительном техникуме занимался в аэроклубе, откуда его направили в Мелитопольское лётное училище. Потом служил в Забайкальском военном округе.

Александра приказ Александра выполнила

Боевое крещение Александр Адзериха принял на Халхин-Голе, за что был награждён медалью Монгольской Народной Республики.

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В начале войны в сентябре 1941 г. был образован Забайкальский фронт. В декабре 1941 года лётный полк, где служил Александр, находился в Чите. В этом городе он познакомился с будущей женой Александрой Абрамовой. Поженились за один день перед Новым годом. «Папа пришёл на свидание, сказал маме, чтобы завтра была готова к свадьбе, — вспоминает дочь Наталья. — Отказа не последовало. Александра приказ Александра выполнила».

Штурман пикирующего бомбардировщика

Александр участвовал в боях за освобождение Беларуси, Польши, Германии, в штурме Берлина.

«Папа рассказывал, как летал штурманом на Пе-2, лётчики называли пикирующий бомбардировщик „Пешка“, — вспоминает Андрей Адзериха, его сын. — Экипаж состоял из трёх человек: командира, штурмана и стрелка-радиста, они размещались в двух кабинах. Пе-2 мог нести фугасные, осколочные, зажигательные, бронебойные и специальные бомбы».

По мнению военных лётчиков, Пе-2 — машина надёжная, но самолёт тяжёлый. Его называли хорошо управляемым утюгом. Этот самолёт применялся как бомбардировщик, разведчик, истребитель.

«Папа редко делился воспоминаниями о войне, — вспоминает Наталья Адзериха, его дочь. — Когда мы спрашивали, как он воевал, отвечал: „Не дай Дог, дети, вам знать и ведать, что такое война. Страшнее ничего в мире нет!“. Помню рассказ папы, как он эвакуировал детей и раненых из партизанской зоны, которая оказалась в окружении. Когда детей усаживали в самолёт, они кричали, плакали, а матери со слезами отрывали их от себя. Дети были спасены, вывезены на Большую землю. Вспоминаю ещё один эпизод. Папа рассказывал, как однажды, возвращаясь с боевого задания ночью, они попали в зону плохой видимости. Небо было плотно затянуто облаками. Вдруг среди туч образовался просвет, мелькнула звезда. По этой звезде он как штурман сделал расчёт, определил курс, самолёт благополучно посадили на свой аэродром. За успешное выполнение задания Александру дали отпуск на несколько дней».

С запада на восток

В 1945 году Александр был заместителем командира по воздушно-стрелковой службе 457-го ближнебомбардировочного авиационного полка 12-й воздушной армии. В марте 1945 года, ещё до победы над Германией, его вновь отправили на Восток, на Забайкальский фронт.

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество старший лейтенант Александр Адзериха был награждён орденом Красной Звезды. «Имеет два успешных боевых вылета по разгрому японских захватчиков по ж.д. Ньюфынтаи, что подтвердилось фотоснимком», — написано в наградном листе.

В военном архиве сохранилась характеристика штурмана Александра Адзерихи: «Дело своё знает отлично. Инициативен, трудолюбив, тактически подготовлен отлично. Много работает с лётным составом по воздушно-стрелковой подготовке. Участвуя в сражениях Великой Отечественной войны на Западе, получил боевой опыт, на опыте учит лётный состав полка. Добился отличных результатов, всё воздушно-стрелковое вооружение полка в боевых вылетах работало безотказно. Сам как штурман подготовлен хорошо. Работая в частях ЗабВО с июля 1940 года, от рядового стрелка-бомбардира вырос до помощника командира полка по ВСС». Боевые подвиги Александра Адзерихи отмечены наградами: два ордена Красной Звезды, медали «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», медаль от МНР (Монголии) «За победу над Японией».

Сам предложил себя в председатели

После войны Александр Адзериха служил в Чите, в Сумской обл., Тарту (Эстония). В звании майора демобилизовался в 1955 г. Вернувшись с семьёй в Слуцк, работал инструктором райкома партии, часто бывал в родной деревне Беличи. Было у него огромное желание помочь землякам вывести колхоз в передовые. На очередных выборах председателя колхоза предложил свою кандидатуру, и большинство людей проголосовало за него. За 14 лет, пока работал председателем, добивался поставленных целей. За развитие животноводства в 1966 году был награждён орденом «Знак Почёта». А колхоз «Беличи» в 1967 году получил «Золотую медаль» на ВДНХ в Москве за выведенную породу свиней — слуцкую рябую пёструю. В 1968 году был делегатом съезда учителей Белорусской ССР, где получил грамоту Министерства образования БССР за оказание помощи школам в укреплении материально-технической базы.

Александр Адзериха ушёл из жизни 10 апреля 1977 года.

Отец и сын воевали рядом, но не встретились

Отец Александра Пётр и его брат Иван с войны не вернулись.

«Папа нашёл сведения о погибшем отце, моём деде, проследил его боевой путь, — вспоминает Наталья, дочь Александра. — Оказалось, что в какие-то моменты войны отец и сын воевали недалеко друг от друга, но не встретились».

Отец Александра Пётр Адзериха ушёл на войну, когда ему было 44 года, воевал рядовым в 174-м стрелковом полку 20-й стрелковой дивизии. Брат Александра Иван Адериха попал на фронт 17-летним парнем в первые дни войны. О нём рассказала его дочь Татьяна Адзериха, сестра Александра. «Иван поступил в кавалерийское училище и уехал из Беличей за несколько дней до начала войны. В апреле 1942 года стал лейтенантом, трижды был ранен, но остался в строю. В 19 лет — гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода. За бой на Керченском полуострове был награждён орденом Красной Звезды».

«Офицер Адзериха в боях по расширению плацдарма на Керченском полуострове проявил себя как умелый, инициативный командир, — написано в наградном листе. — В бою за высоту 102 его взвод действовал смело и решительно. Бойцы Адзерихи первыми во главе с ним ворвались в траншеи врага, обеспечив успех на своём участке. Лично Адзериха в этом бою уничтожил 3-х гитлеровцев».

Цикл публикаций «Случчина помнит» от газеты «Кур'ер» посвящается поколению, прошедшему и пережившему Великую Отечественную войну, и приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Героями публикаций на страницах газеты и на сайте kurjer.info стали люди, сражавшиеся за нашу мирную жизнь, пережившие лагеря и оккупацию.

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