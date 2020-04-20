Мои дети пошли в школу. Утром дома надо измерять температуру и в школе заполнять журнал. То есть я должна дома измерить ребёнку температуру, а он в школе в журнал внесёт эти показания. Какой в этом смысл? Ясно, что с повышенной температурой никто в школу не отправит.

Обязывают носить маски. Но дети не высидят в них и не наменяются каждые 2 часа. Учителя через одного недовольны, что дети пришли. Зачем их тогда было собирать в школу? Такое чувство, что те, кто пошёл, — наказаны… А спрашивают по полной, и куча ограничений. Проще дома сидеть. Что это за учёба?!

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